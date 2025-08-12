NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro anuncia que denunciará a quien vincule al Gobierno con magnicidio de Miguel Uribe: "No debo dejarme calumniar"

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (EFE)
El lunes se conoció del fallecimiento del senador y precandidato presidencial producto de las heridas de muerte que le dejaron las balas que recibió el día del atentado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció mediante un breve mensaje en su cuenta oficial de X, antes twitter, que tomará acciones legales contra quien vincule al Gobierno con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito. No hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”, indicó Petro.

El mandatario colombiano, además, se refirió a la que denominó como “manipulación política” en los días posteriores al atentado a Uribe Turbay, sucedido el pasado 7 de junio en un parque público del barrio Modelia en el occidente de Bogotá.

“La manipulación política hecha sobre el senador Miguel Uribe, estando en completa situación de discapacidad, es asqueante y lo dije. Personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana, y que están llenos de odio y quieren enceguecer al pueblo”, indicó.

Petro en su escrito recordó que “la calumnia es delito” y que procede “a defender mi propia dignidad y la de mi familia, y la dignidad de mi pueblo”.

“Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita hoy es de paz”, precisó en el final de su texto publicado en la red social.

El lunes 11 de agosto se conoció del fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano, producto de las heridas de muerte que le dejaron las balas que recibió en su cabeza el día del atentado.

El líder opositor llevaba a cabo un discurso ante sus seguidores cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud pero que fue luego capturado.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano. No obstante, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde entonces, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en la ciudad capitalina. Una vez en el recinto médico, el legislador pasó varias semanas hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

Pese a los esfuerzos de los médicos, el senador murió en la madrugada del lunes. Sus restos fueron, ese mismo día, dirigidos a la sede del Congreso de Colombia en donde es velado en cámara ardiente hasta este miércoles cuando se vivirá el entierro.

