Presidente Petro plantea la anulación de las elecciones en Colombia por la “injerencia” de Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue sin reconocer los resultados de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo en Colombia y que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella por encima del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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Ahora planteó a través de su cuenta de X la anulación de las elecciones realizadas el pasado 21 de junio por, según él, por una injerencia “pública y confesa” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”, empezó Petro su publicación.

“La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución ¿por qué no se pronuncian?”, prosiguió.

“El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumania para que se equipare con Colombia. Con que derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y porque Colombia no, si a diferencia de Rumania el acto de intervención es público y confeso, ¿con qué derecho?”, acotó Petro.

Las reacciones al mensaje del presidente no se han hecho esperar: “Es un anti-demócrata y un mal perdedor”, “pide anular las elecciones en las que perdió sin ningún sustento”, “si te pasas el resultado del escrutinio nacional y los acuerdos del CNE por la faja, te vas preso”, “de qué se queja si usted se metió en las elecciones de Perú, Brasil, Argentina y le pidió a los soldados estadounidenses rebelarse”, entre otros.

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La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó "irregularidades" en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la ultraderecha el domingo con un estrecho margen.

"No hemos observado ninguna irregularidad" en el conteo de papeletas, respondió a una pregunta de la AFP Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE en Colombia.

La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La misión diplomática aseguró que, según su monitoreo, los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden "en el 99,9%".