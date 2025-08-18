NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
Donald Trump

Líderes europeos insisten en un cese al fuego y garantías de seguridad para negociar la paz entre Rusia y Ucrania durante reunión con Trump

agosto 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
Programa: Club de Prensa
Estos representantes se reunieron este lunes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para hablar sobre la paz entre Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió este lunes en la Casa Blanca a varios líderes europeos, entre ellos, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para abordar las negociaciones de paz que pongan fin al conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló en 2022.

Del encuentro también participaron Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea; Keir Starmer, primer ministro británico; Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Volodimir Zelenski, presidente ucraniano; Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

“Todos en esta mesa desean la paz”, dijo Macron, en un claro mensaje dirigido a Trump, quien cuestionó la postura de Volodimir Zelenski previo a la reunión de este lunes en Washington.

El presidente francés también propuso un reunión con cuatro actores, con la Unión Europea, además de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

"Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo", dijo Macron

o

Por su parte, la líder italiana, Giorgia Meloni, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hicieron mención del Artículo 5 del tratado de la OTAN que exige una defensa mutua en caso de que cualquiera de sus miembros sea atacado.

Cabe resaltar que los líderes europeos han propuesto defender a Ucrania con la posibilidad de hacer valer el artículo 5 de la OTAN, pero sin que el país liderado por Zelenski sea parte del tratado.

Sobre este tema, Trump indicó que el presidente ruso está dispuesto a aceptar las garantías de seguridad, pero sin especificar de qué tipo. "En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó el mandatario estadounidense.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz insistió en un alto al fuego antes de una negociación de paz contradiciendo los mensajes previos de Trump que luego de la reunión del pasado viernes con Putin aseguró que prefería una negociación directa sin un alto al fuego.

“Los próximos pasos son los más complejos. No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego”, declaró.

o

Donald Trump se mostró dispuesto a tratar un alto al fuego, pese a sus posturas anteriores.

“Si podemos lograr un alto el fuego, fantástico”, indicó Trump, no obstante, advirtió que Zelenski y Putin tendrían que conseguirlo.

“Todos preferiríamos un alto el fuego inmediato (...) Por el momento, no se está concretando”, advirtió.

Temas relacionados:

Donald Trump

Volodímir Zelenski

Giorgia Meloni

Emmanuel Macron

Ursula von der Leyen

Guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La olla está raspada, lo que queda es un ajuste": experto analiza la herencia económica que dejará el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Precandidata colombiana Vicky Dávila. (EFE)
Vicky Dávila

"Aquí están las pruebas que el país quería conocer contra Gustavo Petro": precandidata colombiana revela supuestas conversaciones en expediente contra Nicolás Petro

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (AFP)
El Salvador

El Salvador aprueba polémica reforma que permite la reelección presidencial indefinida y elimina la segunda vuelta electoral

JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio (EFE)
J. D. Vance

¿JD Vance o Marco Rubio? Donald Trump dejó entrever quién sería su sucesor en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Las lluvias de meteoros suceden cuando la Tierra choca con restos de cometas - Foto NASA
Lluvia de estrellas

Esta noche la Tierra chocará contra los restos de dos cometas, generando una lluvia de meteoros doble

Miller Manuel Ranoque, padre de niños indígenas condenado a prisión por abuso sexual / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Padrastro de niños indígenas que fueron rescatados de la selva pagará 32 años de cárcel por abusar sexualmente de uno de ellos

John Cena y Cody Rhodes - AFP
Lucha

“Mi cuerpo me pide a gritos que cierre este capítulo”: John Cena sobre su carrera en la WWE

Ojos de halcón en Wimbledon - Foto AFP/ Cancha de tenis - Foto de referencia Canva
Tenis

El tenis revoluciona el arbitraje: así funciona la nueva jerarquía entre los sistemas electrónicos del deporte blanco

Eclipse lunar - AFP
Nasa

Muy pronto España podrá ver un eclipse total “Luna de Sangre”: fechas, horarios y recomendaciones para disfrutarlo

Kourtney y Kim Kardashian | Foto: EFE
Kourtney Kardashian

Lluvia de críticas a una de las hermanas Kardashian por poner en peligro a su hijo: "Es una peligrosa negligencia"

Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Cartel de Los Soles

Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano