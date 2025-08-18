Líderes europeos insisten en un cese al fuego y garantías de seguridad para negociar la paz entre Rusia y Ucrania durante reunión con Trump

El presidente estadounidense Donald Trump recibió este lunes en la Casa Blanca a varios líderes europeos, entre ellos, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para abordar las negociaciones de paz que pongan fin al conflicto entre Rusia y Ucrania que estalló en 2022.

Del encuentro también participaron Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea; Keir Starmer, primer ministro británico; Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Volodimir Zelenski, presidente ucraniano; Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

“Todos en esta mesa desean la paz”, dijo Macron, en un claro mensaje dirigido a Trump, quien cuestionó la postura de Volodimir Zelenski previo a la reunión de este lunes en Washington.

El presidente francés también propuso un reunión con cuatro actores, con la Unión Europea, además de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

"Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo", dijo Macron

Por su parte, la líder italiana, Giorgia Meloni, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hicieron mención del Artículo 5 del tratado de la OTAN que exige una defensa mutua en caso de que cualquiera de sus miembros sea atacado.

Cabe resaltar que los líderes europeos han propuesto defender a Ucrania con la posibilidad de hacer valer el artículo 5 de la OTAN, pero sin que el país liderado por Zelenski sea parte del tratado.

Sobre este tema, Trump indicó que el presidente ruso está dispuesto a aceptar las garantías de seguridad, pero sin especificar de qué tipo. "En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó el mandatario estadounidense.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz insistió en un alto al fuego antes de una negociación de paz contradiciendo los mensajes previos de Trump que luego de la reunión del pasado viernes con Putin aseguró que prefería una negociación directa sin un alto al fuego.

“Los próximos pasos son los más complejos. No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego”, declaró.

Donald Trump se mostró dispuesto a tratar un alto al fuego, pese a sus posturas anteriores.

“Si podemos lograr un alto el fuego, fantástico”, indicó Trump, no obstante, advirtió que Zelenski y Putin tendrían que conseguirlo.

“Todos preferiríamos un alto el fuego inmediato (...) Por el momento, no se está concretando”, advirtió.