Sábado, 03 de enero de 2026
"Las próximas horas serán decisivas por cómo se desenvuelva la crisis interna en el régimen": Guillermo Cochez sobre lo que sigue para Venezuela tras la captura de Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, aseguró en NTN24 que en las próximas horas podrían ocurrir “otras cosas” en Venezuela.

Horas después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en la madrugada de este sábado, continúa la expectativa por la transición política en Venezuela.

Estamos en un momento donde se pueden equivocar, pero lo esencial es que corrijan”, dijo Cochez sobre las palabras de Trump, quien dio a entender que Delcy Rodríguez podría liderar la transición democrática en Venezuela.

"Todavía el régimen está vivo y coleando, que le hayan quitado la cabeza no significa que no va a tratar de dar coletazos, como ya los empezaron a dar”, señaló.

Carecen de fundamento las palabras de Delcy Rodríguez. Ellos bien saben que no representan al gobierno constitucional de Venezuela, que sí lo hace Edmundo González”, añadió.

En ese sentido, aseguró que “esta noche pueden ocurrir otras cosas más que ya deben estar planeándose”.

“Lo que hay que evitar es cometer los mismos errores que se cometieron en Panamá con 500 muertos”, expresó.

A su vez, advirtió que las próximas horas serán decisivas dado lo que pueda pasar al interior del régimen de Maduro.

“Las próximas horas serán decisivas, no solo por lo haga Donald Trump, sino por cómo se desenvuelve la crisis interna que deben tener, les han destruido todo su armamento bélico, su aviación y sus bases”, declaró Cochez.

“Yo creo que Trump quiere una transición pacífica y lo ha demostrado con las acciones en Venezuela evitando al máximo la pérdida de vidas”, indicó

Sobre la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cochez señaló que espera a Panamá liderando la convocatoria del Consejo Permanente.

