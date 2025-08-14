NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz": Petro hace guiño a posible continuación de su mandato y provoca revuelo en la oposición

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Las próximas elecciones presidenciales se realizarán en el año 2026 para elegir al mandatario y su fórmula vicepresidencial para el período 2026-2030.

En las últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una publicación en sus redes sociales que ha causado revuelvo, mencionando nuevamente la ya polémica y comentada "reelección", a la cual ha hecho guiño desde que comenzó su mandato.

Aunque en varias ocasiones el mandatario ha señalado que no buscará un nuevo mandato, aunque la Constitución se lo permite, algunos de su copartidarios insisten en que debería volver a presentarse.

Tal es el caso de su polémico jefe de Despacho, Alfredo Saade, quien dijo que Petro debería seguir en la Presidencia por "al menos 20 años más".

En contraste, la oposición ha denunciado que Petro busca implementar medidas para quedarse en la Casa de Nariño por más años de los cuatro años reglamentarios, como es el caso de su propuesta de asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución Política de Colombia, lo que abriría las puertas a modificar o eliminar la prohibición de la reelección presidencial.

Pese a sus propuestas de convocar a una constituyente, el mismo Petro aseguró que no buscaría seguir en el cargo si llega a concretarla, afirmación que sus opositores no validan.

En todo caso, el mandatario volvió a tocar el tema en una publicación de redes sociales en la que anunciaba la ampliación de la pista aérea de un municipio en el Pacífico.

"Empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó. Mientras por allá gritan "Fuera", por aquí gritan "reelección". Ni fuera para el proyecto de la Vida, quieren que entren los espectros de la muerte", dijo.

Y agregó: "Y reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz".

Aunque no habla precisamente su reelección, lo que parece ser una mención a continuar con su proyecto político provocó una serie de reacciones desde varios sectores.

"Colombia siempre estará por encima de sus gobernantes, la democracia se respeta y usted se va el 7 de agosto del 2026", dijo el congresista Juan Espinal. A su vez, el concejal bogotano Daniel Brinceño, también respondió: "no lo permitiremos".

Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, también se pronunció: "Ni en sus sueños en viable la “reelección”. No pasarán del 2026".

