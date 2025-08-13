Maduro es denunciado en México por presuntos nexos con cárteles y el partido Morena

Aunque el pasado 8 de agosto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno tenga pruebas de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, tal y como denunció Estados Unidos, este martes el senador mexicano Alejandro Moreno, introdujo una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el líder chavista por presunto vinculo con el crimen organizado.

Moreno, que además es presidente del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que Maduro tiene relación con carteles mexicanos y con políticos de Morena.

"Denuncié ante la FGR al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con carteles mexicanos y la relación con políticos de Morena. Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero", afirmó el funcionario a través de su cuenta en X.

En la querella acusa directamente a Maduro de delincuencia organizada, contra la salud y otros ilícitos, con base en disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales de México.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa "para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La funcionaria agregó que el gobierno estadounidense ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro "y sus cómplices".

En respuesta, el gobierno venezolano calificó de "patética" la declaración de Bondi.

"Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", dijo el canciller venezolano Yván Gil, en un mensaje de Telegram.