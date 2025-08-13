NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Narcotráfico

Maduro es denunciado en México por presuntos nexos con cárteles y el partido Morena

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
En la querella acusa directamente a Maduro de delincuencia organizada, contra la salud y otros ilícitos.

Aunque el pasado 8 de agosto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno tenga pruebas de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, tal y como denunció Estados Unidos, este martes el senador mexicano Alejandro Moreno, introdujo una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el líder chavista por presunto vinculo con el crimen organizado.

o

Moreno, que además es presidente del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que Maduro tiene relación con carteles mexicanos y con políticos de Morena.

"Denuncié ante la FGR al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con carteles mexicanos y la relación con políticos de Morena. Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero", afirmó el funcionario a través de su cuenta en X.

En la querella acusa directamente a Maduro de delincuencia organizada, contra la salud y otros ilícitos, con base en disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales de México.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa "para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

o

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo" y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La funcionaria agregó que el gobierno estadounidense ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro "y sus cómplices".

En respuesta, el gobierno venezolano calificó de "patética" la declaración de Bondi.

"Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", dijo el canciller venezolano Yván Gil, en un mensaje de Telegram.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Narcotraficantes

Carteles mexicanos

Cártel de Sinaloa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Judicial

Ver más
Tomas Uribe junto a su padre, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Será una instancia superior, o la historia, la que califique este proceso": hijo de Álvaro Uribe Vélez hace duro pronunciamiento sobre fallo en primera instancia contra su padre

Sean 'Diddy' Combs, rapero condenado - Foto: EFE
Diddy Combs

El rapero Sean 'Diddy' Combs busca el indulto de Trump a la espera de la sentencia tras ser condenado: el presidente ya habría tomado una decisión

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Tobillera electrónica, prohibición al uso de redes sociales y allanamiento a su casa: justicia de Brasil dictó nuevas medidas sobre el expresidente Bolsonaro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Tensión

Crece tensión entre Rusia y Estados Unidos: ¿estamos ante una nueva carrera armamentística?

Los tenistas Veronika Kudermetova y Holger Rune | Foto: EFE
Tenista

Reconocida tenista generó controversia al revelar el comprometedor mensaje que le envió un colega: ”soy muy mayor y estoy casada”

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Tensión entre Bolivia y Perú luego de que la presidente Boluarte calificara a su vecino como un "país fallido"

Familias de presos políticos en Venezuela piden por la libertad de sus allegados - Foto: EFE
Presos políticos

"La justicia no debe ser selectiva y no debe depender de una negociación": activista de DD.HH. sobre canje de presos políticos entre Venezuela y EE.UU.

Bogotá, capital colombiana / FOTO: EFE
Bogotá

El plan con el que se busca incrementar el turismo en Bogotá, la capital de Colombia

Luis Díaz en rueda de prensa y en un entrenamiento junto a Palhinha y sus otros compañeros - Fotos AFP
Luis Díaz

¿Y ahora cómo hará para comunicarse? Jugador que había sido el traductor de Luis Díaz en el Bayern podría ser fichado a otro grande europeo

Carteles de recompensa contra Maduro, Cabello y Padrino López.
Cartel de Los Soles

Estos son los afiches oficiales de EE.UU. con recompensas por Maduro, Cabello y Padrino López: suman 90 millones de dólares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano