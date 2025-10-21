NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Asamblea General de la ONU

Régimen de Maduro celebra que expertos de la ONU condenaran las acciones militares de EE.UU. en Venezuela

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Los expertos llaman la atención sobre las víctimas civiles que dejan las incursiones en otros territorios.

Por medio de un informe, expertos de la ONU condenaron el supuesto plan de intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Los panelistas de derechos humanos advirtieron el martes que las acciones encubiertas de Estados Unidos para usar la fuerza "violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU".

El régimen reaccionó resaltando la relevancia del documento firmado por Ben Saul, Morris Tidball-Binz y George Katrougalos, especialistas en ddhh, ejecuciones extrajudiciales y orden internacional democrático.

Para Maduro, es una buena noticia que se condene el uso de fuerza letal en aguas internacionales "sin justificación legal, así como los preparativos para una posible acción militar encubierta o directa contra Venezuela".

"Los expertos corroboran lo que hemos venido denunciando: Estados Unidos fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa, lo que resulta en masacres en el mar Caribe", dice el comunicado de la Cancillería.

Este importante pronunciamiento enfatiza que "la larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse. El Gobierno Bolivariano, en nombre del Presidente Nicolás Maduro, reitera su llamado al diálogo y al respeto por la soberanía e integridad territorial de Venezuela", dice.

El presidente Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos enfrenta una guerra contra el narcotráfico, esto lo ha llevado a desplegar equipo militar en el Caribe y a atacar seis lanchas que presuntamente cargaban drogas en aguas internacionales.

Hasta el momento estos ataques han dejado 27 muertos. Recientemente Trump amenazó con comenzar ataques terrestres y autorizó operativos de la CIA en Venezuela.

