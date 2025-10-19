Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Los voceros de las dos campañas presidenciales que se disputaron el balotaje en Bolivia este domingo debatieron en NTN24 sobre los comicios electorales en los que el Movimiento al Socialismo (MAS), que se mantuvo en el poder durante varios años, quedó por fuera tras ser derrotado en la primera vuelta.

Rafael López, diputado electo de la Alianza Libre que respalda a Jorge Quiroga, y Ricardo Rada, diputado electo del Partido Demócrata Cristiano que apoya a Rodrigo Paz, presentaron sus argumentos en temas clave de cara a la instalación del nuevo Gobierno.

Mientras que López defendió la candidatura de Quiroga como la opción de cambio radical frente al "continuismo del MAS disfrazado en el PDC", Rada rechazó tales acusaciones argumentando que el PDC representa una "opción de renovación" con un "capitalismo para todos".

"Bolivia se nos está muriendo, Bolivia se está desangrando, Bolivia está en un estado de coma con esta crisis económica", afirmó López.

A su turno, Rada criticó la dependencia de créditos externos propuesta por Quiroga, afirmando que "el pueblo boliviano es capaz de salir adelante en base a su esfuerzo y sacrificio".

En lo que sí coincidieron ambos voceros fue en la necesidad de distanciarse del régimen de Venezuela, aunque con matices, pues Quiroga plantea romper relaciones diplomáticas y Paz propone suspenderlas temporalmente.

"Nosotros hemos sido claros, nosotros no tenemos por qué tener relaciones con países que no respetan la democracia. Se suspenderán siendo consciente de que además Venezuela está muy cerca de recuperar democracia", dijo Rada.

"Nosotros en el tema de Venezuela, somos en contra del narco gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estamos con la oposición", sentenció López.