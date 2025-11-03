Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, reiteró que el partido respaldará las decisiones que adopte Nicolás Maduro tras la propuesta de Trinidad y Tobago de deportar a al menos 200 inmigrantes venezolanos.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen, dice que estas acciones son productos de un chantaje que le está haciendo EEUU a Kamla Persad-Bissessar, primera ministra del país vecino.

“Pregúntenle a quién tienen detenido en EEUU. Ahí comienzas a entender muchas cosas”, comentó este lunes en la acostumbrada rueda de prensa oficialista.

Asimismo, reiteró que la funcionaria sigue atacando a Venezuela, razón por la cual “el Gobierno se reserva las acciones que corresponda”.

“Ellos verán qué hacen con los venezolanos allá. Nosotros tenemos muchos trinitarios acá y no les hacemos nada malo”, expresó tras el planteamiento de Puerto España sobre los compatriotas que viven en la isla.

"Nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad porque son hermanos, hermanas", añadió.

Días antes, la Asamblea Nacional venezolana declaró a la primera ministra trinitaria Kamla Persad-Bissessar como persona non grata. Asimismo, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, rompió acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cargó contra la gobernante Kamla Persad-Bissessar y la calificó de "basura" por ser aliada de Washington.

"Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada", dijo antes de la aprobación por unanimidad de la declaración.