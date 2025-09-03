NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump acusó a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a Kim Jong Un de conspirar contra EE. UU.

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Los líderes de Rusia (Vladímir Putin), China (Xi Jinping) y Corea del Norte (Kim Jong Un) - AFP
El presidente norteamericano reaccionó mediante sus redes sociales y acusó a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los líderes de China (Xi Jinping), Corea del Norte (Kim Jong Un) y Rusia (Vladímir Putin) de conspirar contra su país tras un encuentro tripartito durante un desfile militar en Pekín.

El evento conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y estuvo presidido por Xi Jinping, acompañado por primera vez de Putin y Kim Jong Un, el miércoles 3 de septiembre.

Xi estrechó la mano de sus invitados, los líderes de Rusia y Corea del Norte, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la céntrica Plaza de Tiananme.

Durante los 90 minutos que duró el desfile, China exhibió todo su poderío militar, incluyendo drones submarinos, tanques, armas láser o aeronaves.

Tras conocer el encuentro, el presidente Trump reaccionó mediante sus redes sociales y acusó a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra su país.

“La gran pregunta es si el presidente Xi de China mencionará el enorme apoyo y la "sangre" que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a lograr su LIBERTAD de un invasor extranjero muy hostil. Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la Victoria y la Gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio! Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración”, escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano terminó su mensaje diciendo: “Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, quienes conspiran contra Estados Unidos de América”.

Es de mencionar que millones de chinos murieron durante la guerra con el Imperio japonés en las décadas de 1930 y 1940, que se convirtió en parte de la Segunda Guerra Mundial tras el ataque de Tokio a Pearl Harbor, en 1941.

Según la agencia estatal Xinhua, el gran evento militar del miércoles también transcurrió bajo la mirada de otros líderes mundiales, incluido el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel.

La agencia mencionó que durante el desfile se exhibieron por primera vez los misiles nucleares intercontinentales DongFeng-5C con "alcance global" y los proyectiles de crucero ChangJian-20A, YingJi-18C y ChangJian-1000.

Asimismo, se vieron drones de reconocimiento y ataque, así como helicópteros no tripulados de diseño futurista, entre otras aeronaves.

