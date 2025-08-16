Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Estados Unidos le propuso este sábado a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó la primera ministra italiana y fuentes diplomáticas.

La propuesta se planteó durante una llamada telefónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este sábado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con dirigentes europeos, un día después de la cumbre de Trump con el ruso Vladimir Putin.

"Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladimir) Putin", declaró a la AFP una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

Cabe resaltar que el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua que consiste en que si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda.

Kiev, por su parte, pidió "garantías de seguridad" sólidas que disuadan a Rusia de atacarla nuevamente.

Ucrania aspira desde hace tiempo a entrar en la OTAN, pero Rusia ha esgrimido ese motivo como una de las razones de la guerra en Ucrania, y Trump ha descartado repetidamente la idea.

En su lugar, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, impulsa una propuesta que situaría a Ucrania bajo el paraguas defensivo de la OTAN incluso sin ser miembro, una idea que, según ella, Trump abordó en la llamada del sábado.

No obstante, la dirigente italiana no reveló si esa misma idea se había discutido con Putin.

Otra fuente conocedora del tema, también bajo condición de anonimato, confirmó a la AFP que la idea de una protección inspirada en la de la OTAN fue mencionada durante la llamada.

"Pero nadie sabe en detalle cómo funcionaría ni por qué (Vladimir) Putin lo aceptaría si está categóricamente en contra de la OTAN y evidentemente en contra de cualquier garantía efectiva de la soberanía de Ucrania", matizó.

Según la misma fuente, esta cuestión podría ser abordada durante el encuentro previsto el lunes en Washington entre Trump y Zelenski.

Reino Unido y Francia han dicho que están dispuestos a enviar tropas a Ucrania para ayudar a mantener una eventual tregua.

Sin embargo, Meloni, que ha descartado el envío de tropas italianas, presentó su propuesta como un compromiso menos arriesgado y menos costoso.