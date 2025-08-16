NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con Trump sobre reunión con Putin y se suma a los esfuerzos por lograr la paz: "el lunes me reuniré con el presidente Trump"

agosto 16, 2025
Por: Nucho Martínez
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Asimismo, Trump, a través de su plataforma digital Truth Social, dio detalles sobre el encuentro con su par ruso.

Este sábado el presidente de Ucrania comunicó vía X (Twitter) que tuvo una conversación “larga y sustancial” con el presidente Trump en el marco del encuentro que se dio en Alaska entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano.

o

“Comenzamos con conversaciones individuales antes de invitar a los líderes europeos a unirse a nosotros. Esta llamada duró más de una hora y media”, informó Zelenski.

Para el gobernante ucraniano es de vital importancia que “Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación”.

“Ucrania reafirma su disposición a trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz. El presidente Trump informó sobre su reunión con el líder ruso y los principales puntos de su conversación. Es importante que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación”, manifestó el ejecutivo.

Continuó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse a nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello. El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D.C., para hablar sobre todos los detalles para poner fin a la matanza y a la guerra. Agradezco la invitación”.

o

Finalmente, mostró gratitud a todos aquellos líderes que colaboran para terminar con un conflicto que lleva más de 3 años en curso.

“Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos. También conversamos sobre las señales positivas de la parte estadounidense respecto a su participación para garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios. Agradezco a todos los que colaboran”, puntualizó.

También sobre la reunión Trump-Putin, se dio a conocer una declaración conjunta de Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, Friedrich Merz
canciller de Alemania, Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, Alexander Stubb, presidente de Finlandia, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

"Los líderes acogieron con agrado los esfuerzos del presidente Trump para detener las matanzas en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr un logro justo y duradero”, se lee en la circular.

“Como dijo el presidente Trump: ‘no hay acuerdo hasta que no lo haya’. Tal como lo había previsto el presidente Trump, el siguiente paso ahora debe ser continuar con las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá pronto. También estamos dispuestos a trabajar con el presidente Trump y el presidente Zelenski hacia una cumbre trilateral con apoyo europeo”, acota el informe.

o

A su vez, en la notificación, estos representantes subrayan que continuarán “fortaleciendo las sanciones y las medidas económicas más amplias para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que haya una paz justa y duradera en Ucrania”.

“Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN. Dependerá de Ucrania tomar decisiones en su territorio. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a hacer más para mantener a Ucrania fuerte a fin de lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera”, adiciona la misiva.

Trump, a través de su plataforma digital Truth Social, dio detalles sobre el encuentro con su par ruso. “¡Un día genial y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente Vladimir Putin de Rusia fue muy buena, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente Zelenski de Ucrania y varios líderes europeos, incluido el muy respetado secretario General de la OTAN”, precisó el titular de la Casa Blanca.

“Todos determinaron que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se mantiene. El presidente Zelenski vendrá a D.C., la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, millones de vidas de personas se salvarán”, indicó Trump.

La invasión rusa a Ucrania, también conocida como la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014.

Se trata, según expertos, del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, se han dado varias conversaciones para poner punto final a esta oscura página en la historia contemporánea de Europa.

