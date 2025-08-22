Trump puso en duda reunión entre Putin y Zelenski y advirtió que tomará una decisión en dos semanas sobre el rol de EE. UU.

Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania parecen desvanecerse, luego de que este viernes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra.

Trump había generado expectativas el lunes al decir que los mandatarios ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski, habían acordado un encuentro cara a cara, pero el viernes aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

Entretanto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, desestimó por su parte el encuentro al asegurar que no había "ninguna reunión prevista" entre los dirigentes de las naciones en conflicto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Trump especificó a reporteros que Moscú podría afrontar sanciones generalizadas, pero también podría no pasar nada.

"Para bailar tango se necesitan dos", apuntó el presidente republicano en el Despacho Oval.

Trump reiteró que se daba "dos semanas" para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

"Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: 'Es su lucha'", afirmó.

En el Despacho Oval, el multimillonario de 79 años también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión de hace una semana en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso.

"Voy a autografiarla", declaró Trump.

Luego del encuentro con Putin, el presidente estadounidense se reunió con Zelenski el lunes en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense aseguró que quiere sentarlos juntos en una misma mesa, pero el encuentro parece estar en peligro de momento.

En cuestionamiento a la legitimidad del presidente ucraniano, el jefe de la diplomacia rusa repitió los reclamos del Kremlin.

Putin "está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre", declaró el viernes Lavrov en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

"Esta agenda no está para nada lista", apuntó el canciller ruso.

En tanto, durante su visita a Kiev, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, pidió dar "garantías de seguridad sólidas" a Ucrania de modo que Rusia respete un posible acuerdo de paz, así como que se pueda prevenir otra invasión.

La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania es un tema central en las negociaciones diplomáticas lideradas por Washington para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que se encamina a su cuarto año.

"Eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un kilómetro cuadrado" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto a Zelenski.

Trump, quien acogió a Rutte y dirigentes europeos junto con Zelenski el lunes en la Casa Blanca, dijo que Rusia había acordado algunas garantías de seguridad para Kiev.

No obstante, Moscú ensombreció tal entendimiento. Lavrov dijo el miércoles que discutir dichas garantías sin Rusia era "un camino a ninguna parte".

"Cuando Rusia trae a la mesa el asunto de las garantías de seguridad, yo honestamente no sé todavía quién les está amenazando", dijo Zelenski, que quiere que tropas extranjeras en Ucrania disuadan los ataques rusos en un futuro, que no se detienen.

Un bombardeo ruso el jueves prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

"No estoy contento con eso", respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado al respecto.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas.

"No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra", agregó el presidente estadounidense.