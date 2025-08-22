NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Guerra en Ucrania

Trump puso en duda reunión entre Putin y Zelenski y advirtió que tomará una decisión en dos semanas sobre el rol de EE. UU.

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: EFE
El mandatario estadounidense aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania parecen desvanecerse, luego de que este viernes, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra.

Trump había generado expectativas el lunes al decir que los mandatarios ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski, habían acordado un encuentro cara a cara, pero el viernes aseguró que tal reunión era tan difícil como mezclar "aceite y vinagre".

"Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias", dijo Trump a periodistas en Washington.

o

Entretanto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, desestimó por su parte el encuentro al asegurar que no había "ninguna reunión prevista" entre los dirigentes de las naciones en conflicto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Trump especificó a reporteros que Moscú podría afrontar sanciones generalizadas, pero también podría no pasar nada.

"Para bailar tango se necesitan dos", apuntó el presidente republicano en el Despacho Oval.

Trump reiteró que se daba "dos semanas" para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

"Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: 'Es su lucha'", afirmó.

En el Despacho Oval, el multimillonario de 79 años también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión de hace una semana en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso.

"Voy a autografiarla", declaró Trump.

o

Luego del encuentro con Putin, el presidente estadounidense se reunió con Zelenski el lunes en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense aseguró que quiere sentarlos juntos en una misma mesa, pero el encuentro parece estar en peligro de momento.

En cuestionamiento a la legitimidad del presidente ucraniano, el jefe de la diplomacia rusa repitió los reclamos del Kremlin.

Putin "está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre", declaró el viernes Lavrov en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

"Esta agenda no está para nada lista", apuntó el canciller ruso.

En tanto, durante su visita a Kiev, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, pidió dar "garantías de seguridad sólidas" a Ucrania de modo que Rusia respete un posible acuerdo de paz, así como que se pueda prevenir otra invasión.

La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania es un tema central en las negociaciones diplomáticas lideradas por Washington para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra que se encamina a su cuarto año.

"Eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un kilómetro cuadrado" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto a Zelenski.

Trump, quien acogió a Rutte y dirigentes europeos junto con Zelenski el lunes en la Casa Blanca, dijo que Rusia había acordado algunas garantías de seguridad para Kiev.

No obstante, Moscú ensombreció tal entendimiento. Lavrov dijo el miércoles que discutir dichas garantías sin Rusia era "un camino a ninguna parte".

"Cuando Rusia trae a la mesa el asunto de las garantías de seguridad, yo honestamente no sé todavía quién les está amenazando", dijo Zelenski, que quiere que tropas extranjeras en Ucrania disuadan los ataques rusos en un futuro, que no se detienen.

Un bombardeo ruso el jueves prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

"No estoy contento con eso", respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado al respecto.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas.

"No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra", agregó el presidente estadounidense.

Temas relacionados:

Guerra en Ucrania

Donald Trump

Volodímir Zelenski

Putin

Vladímir Putin

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Más de Política

Ver más
Elecciones Bolivia - Foto EFE
Bolivia

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

Vicky Dávila, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
La Tarde

"Maduro es un narcotraficante y una desgracia para Venezuela": precandidata Vicky Dávila asegura que el régimen debe caer y llama a Diosdado Cabello "narquito de medio pelo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Richard Ríos | Foto: EFE
Richard Ríos

La viral jugada de Richard Ríos que inició el gol que le dio el triunfo al Benfica en la final de la Supercopa de Portugal

Trata de personas - Foto de referencia: Canva
Trata de personas

Así funcionan las redes de trata de personas en Europa que captan principalmente a mujeres latinoamericanas

La rutina con la que Sofía Vergara mantiene su piel hidratada - Foto: EFE
Sofía Vergara

La rutina nocturna con la que la actriz colombiana Sofía Vergara mantiene su piel hidratada

Buques de las Fuerzas Armadas estadounidenses - Foto US Navy
Despliegue militar

La moderna capacidad de desembarco del escuadrón anfibio enviado por Estados Unidos al Caribe sur

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Armando Benedetti

"Aquí no hay ningún acuerdo militar": ministro del Interior de Colombia sobre zona binacional con Venezuela en medio de despliegue de fuerzas de Estados Unidos

Elecciones Bolivia - Foto EFE
Bolivia

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Juan Pablo Montoya | Foto: AFP
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya envió mensaje a quienes critican a la selección Colombia por perder en la final de la Copa América Femenina: “es la colombianada más grande del mundo”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano