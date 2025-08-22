NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Copa del Mundo

Trump cargó la Copa del Mundo tras elogioso mensaje del presidente de la FIFA: "Eres un ganador, por supuesto también puedes tocarla"

agosto 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump con al Copa del Mundo - Foto: EFE
Donald Trump con al Copa del Mundo - Foto: EFE
El curioso momento provocó risas entre los asistentes que hicieron presencia en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca para oficializar la fecha y lugar del sorteo del Mundial de 2026 que tendrá al país norteamericano como una de sus sedes.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán a las 48 selecciones clasificadas a la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Tendrá su sede principal en el Kennedy Center", dijo Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

o

En medio del anuncio, se presentó un curioso hecho cuando Infantino le mostró a Trump el trofeo de la Copa del Mundo.

El presidente del máximo ente del fútbol mundial explicó que la Copa del Mundo solo puede ser tocada por ciertas personas.

"Solo los presidentes de la FIFA, presidentes de países pueden tocarla porque es solo para ganadores”, dijo Infantino.

Al momento de pasarle el ansiado trofeo, Infantino no dudó en elogiar a Trump a quien calificó de “ganador”.

“Como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarla”, dijo.

“El último en tocarla fue Leo Messi de Argentina y hoy tú lo harás en el Salón Oval de la Casa Blanca”, agregó el dirigente de fútbol.

o

El jefe de Estado estadounidense no dudó en bromear mientras sostenía el trofeo que levantó por última vez la selección argentina tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022.

“¿Me la puedo quedar? Es hermosa”, bromeó Trump.

Todo parece indicar que el mismo Trump ha influido de manera directa para la elección de Washington como sede del sorteo para el Mundial del próximo año.

Este será el primer Mundial en el que participen 48 selecciones del planeta.

Por Sudamérica, tres selecciones aseguraron cupo y las otras seis se confirmarán en la última doble jornada a disputarse en septiembre próximo.

Argentina, Brasil y Ecuador, tienen cupo asegurado mientras se espera que Colombia, Paraguay y Uruguay confirmen su asistencia en la doble jornada de las clasificatorias sudamericanas.

La selección venezolana, entretanto, se encuentra actualmente en zona de repechaje al ubicarse en la séptima posición con 18 puntos.

Temas relacionados:

Copa del Mundo

Mundial 2026

Sorteo

Donald Trump

Gianni Infantino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Escuelas de El Salvador - AFP
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

El mediocampista James Rodríguez con el club León. (EFE)
James Rodríguez

James Rodríguez pateó uno de los peores penales de su carrera en partido en el que el club León quedó al borde de la eliminación de la Leagues Cup

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador (AFP)
El Salvador

El Salvador aprueba polémica reforma que permite la reelección presidencial indefinida y elimina la segunda vuelta electoral

Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
Deportaciones

¿Quién gana con el canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela?

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

Edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado de EE. UU. - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Estados Unidos revisa denegación de visas a jugadores venezolanos que debían disputar un importante torneo este año

Presos políticos | Foto referencia: EFE
Venezuela

"Él está detenido injusta e ilegalmente": hija de Héctor Hernández da Costa, preso político en Venezuela

Canciller de Colombia, rosa Yolanda Villavicencio - Foto: Cancillería de Colombia
Cancillería de Colombia

El gobierno colombiano rechaza el asilo político otorgado por Nicaragua a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano