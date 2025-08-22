Trump cargó la Copa del Mundo tras elogioso mensaje del presidente de la FIFA: "Eres un ganador, por supuesto también puedes tocarla"

Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca para oficializar la fecha y lugar del sorteo del Mundial de 2026 que tendrá al país norteamericano como una de sus sedes.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se conocerán a las 48 selecciones clasificadas a la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Tendrá su sede principal en el Kennedy Center", dijo Trump desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

En medio del anuncio, se presentó un curioso hecho cuando Infantino le mostró a Trump el trofeo de la Copa del Mundo.

El presidente del máximo ente del fútbol mundial explicó que la Copa del Mundo solo puede ser tocada por ciertas personas.

"Solo los presidentes de la FIFA, presidentes de países pueden tocarla porque es solo para ganadores”, dijo Infantino.

Al momento de pasarle el ansiado trofeo, Infantino no dudó en elogiar a Trump a quien calificó de “ganador”.

“Como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarla”, dijo.

“El último en tocarla fue Leo Messi de Argentina y hoy tú lo harás en el Salón Oval de la Casa Blanca”, agregó el dirigente de fútbol.

El jefe de Estado estadounidense no dudó en bromear mientras sostenía el trofeo que levantó por última vez la selección argentina tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022.

“¿Me la puedo quedar? Es hermosa”, bromeó Trump.

Todo parece indicar que el mismo Trump ha influido de manera directa para la elección de Washington como sede del sorteo para el Mundial del próximo año.

Este será el primer Mundial en el que participen 48 selecciones del planeta.

Por Sudamérica, tres selecciones aseguraron cupo y las otras seis se confirmarán en la última doble jornada a disputarse en septiembre próximo.

Argentina, Brasil y Ecuador, tienen cupo asegurado mientras se espera que Colombia, Paraguay y Uruguay confirmen su asistencia en la doble jornada de las clasificatorias sudamericanas.

La selección venezolana, entretanto, se encuentra actualmente en zona de repechaje al ubicarse en la séptima posición con 18 puntos.