Domingo, 10 de agosto de 2025
Jorge Tuto Quiroga

“Tuto Quiroga es el indicado”: diputado boliviano sobre las próximas elecciones presidenciales

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge ‘Tuto’ Quiroga es uno de los candidatos favoritos a suceder en el poder a Luis Arce y propone cambios radicales para el país.

El candidato de derecha para las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia, y uno de los favoritos, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, anunció este jueves un "cambio radical" para el país para poner fin a 20 años de gobiernos de izquierda.

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, se conectó el diputado boliviano José Manuel Ormachea, quien está seguro que Tuto Quiroga es la persona indicada para ser el nuevo presidente del país.

o

“Después de 20 años de populismo y mal gasto, que ha hecho quebrar a la empresa privada y ha motivado a nuestros compatriotas a escapar del país como si fuera Venezuela, estamos muy contentos de estar primeros en la mayoría de mediciones que hay en Bolivia y sabemos que Tuto Quiroga es el indicado por su seriedad y su lucha por la democracia”, aseveró.

“El pueblo boliviano está cansado, 7 de cada 10 personas no puede ver ni en pintura a la gente del MAS, del gobierno del socialismo que ha llevado al poder a Evo Morales, cuando ha querido cometer fraude, los bolivianos y bolivianas nos hemos movilizado para que Evo escape como el cobarde que es”, puntualizó el invitado.

