Jueves, 14 de agosto de 2025
Efectos silenciosos de la menopausia - Foto referencia: Canva
Salud

Expertos invitan a prestarle atención a los efectos silenciosos de la menopausia por su repercusión en la salud física y mental

agosto 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
Este suceso natural que marca el fin de la etapa reproductiva de la mujer puede generar diversas afectaciones en el cuerpo debido a los cambios hormonales.

La menopausia es un ciclo en la vida de las mujeres, un proceso que se presenta entre los 45 y 55 años, periodo durante el cual se produce el cese de la menstruación.

El efecto natural se da cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y progesterona, hormonas importantes para el desarrollo sexual y reproductivo de la mujer. Esto trae consigo el fin de la menstruación periódica y cierra la etapa de fertilidad.

Los cambios hormonales que la menopausia y la perimenopausia generan pueden afectar la calidad de vida en las mujeres.

Los expertos advierten que este proceso natural puede llegar a producir efectos que trascienden los ya conocidos, como los sofocos, las alteraciones del ciclo menstrual, insomnio, sudor excesivo y enrojecimiento de la piel.

Ante estos efectos silenciosos, la doctora Rajita Patil, directora del Programa Integral de Menopausia UCLA, Estados Unidos, manifestó a la revista Women’s Health la importancia de comprender los cambios que la menopausia genera y poder prevenir aquellos síntomas para evitar que estos afecten la calidad de vida.

Estos son cinco síntomas poco comunes de la menopausia que pueden llegar a afectar la salud física y mental de las mujeres:

1. Dolor óseo y muscular: debido a la disminución del estrógeno, que facilita la densidad mineral ósea, puede haber riesgos de osteoporosis y fracturas.

Ante esto, Rajita Patil recomienda realizar actividad física con ejercicios de fuerza con uso de peso por lo menos tres veces por semana y complementarlo con el consumo de calcio, vitamina D y proteínas; estas últimas son esenciales, especialmente en caso de la pérdida muscular.

o

2. Síntomas cardiacos: debido a la poca cantidad de estrógenos, el colesterol puede llegar a modificarse, al igual que la presión arterial y la grasa corporal. Frente a esto, la doctora Patil recomienda tener actividad física, llevar una dieta saludable, descansar bien, llevar un control de la presión arterial y el azúcar en la sangre.

3. Afectación mental y emocional: este proceso puede llegar a generar depresión, ansiedad y alteraciones a trastornos emocionales existentes debido a los cambios hormonales que se dan durante la etapa de la menopausia.

La experta recomienda acudir a psicoterapia, ejercicio, mantener una vida social activa y buen descanso.

4. Alteración cognitiva: un efecto que se produce debido a la poca producción de estrógenos, hecho que lleva al deterioro de la memoria, falta de concentración.

Para esto es importante tener una actividad mental y una vida social activa.

o

5. Afectación del sistema digestivo: a causa de los cambios hormonales, se altera el microbioma intestinal, provocando inflamación.

Ante esto se recomienda una alimentación rica en fibras, verduras, cereales y hacer ejercicio.

Es importante que durante estos procesos de prevención se deje o modere el consumo de alcohol y de tabaco.

