NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
La masa madre la puedes preparar o conseguirla en un supermercado | Foto Canva
Alimentación

Expertos revelan los tipos de pan que son amigables con la salud siempre que su consumo sea moderado

agosto 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Las harinas suelen limitar la dieta de muchas personas, pero con la información adecuada, esto ya no tiene por qué ser un impedimento.

A la hora de elegir qué comer, especialmente en lo que respecta al pan, muchas personas se enfrentan a la duda sobre cuál es la opción más saludable. Esto se debe a que, por su alta concentración de azúcares y otros aditivos, algunos panes pueden resultar perjudiciales para el sistema digestivo.

o

En la década de 1950, en el Reino Unido, se desarrolló un método de producción de pan que aceleraba el proceso de elaboración. Esta técnica incorporaba grasas duras, levaduras, enzimas y agentes oxidantes para fortalecer la masa y prolongar la vida útil del producto. Aunque fue una solución económica en su momento, hoy en día ha dado paso a alternativas más saludables.

Una de las más destacadas es el pan de masa madre, que ha ganado popularidad por sus beneficios digestivos. A diferencia de los panes industriales, la masa madre contiene bacterias naturales que descomponen los carbohidratos de la harina, reduciendo así la cantidad de azúcares difíciles de digerir.

Gracias a su proceso de fermentación lenta, también ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y genera una mayor sensación de saciedad, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan controlar su consumo de harinas.

Además del pan de masa madre, existen otras variedades que pueden aportar beneficios a la salud, siempre que se consuman con moderación. Algunas de las más recomendadas, según el portal Verywell Health, son:

  • Pan de granos integrales germinados
  • Pan 100% de trigo integral
  • Pan de avena
  • Pan de linaza
  • Pan de centeno 100% germinado
  • Pan sin gluten (elaborado principalmente con almidón de maíz, yuca o papa)
o

Es importante recordar que, como con cualquier alimento, el consumo debe ser equilibrado y adaptado a las necesidades de cada persona. Leer las etiquetas, priorizar ingredientes naturales y evitar los panes ultraprocesados puede marcar una gran diferencia en la salud digestiva y general.

