Martes, 12 de agosto de 2025
Se le identificó como un grupo sanguíneo inusual | Foto Canva
Sangre

Médicos descubren un nuevo grupo sanguíneo tras el caso de una paciente que necesitaba cirugía cardíaca

agosto 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Actualmente, es la única persona en el mundo que posee este grupo sanguíneo.

Los grupos sanguíneos se utilizan para clasificar el tipo de sangre que posee un ser humano. Su sistema se distribuye en A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-, y se define por diversos factores, entre ellos, la presencia o ausencia del factor Rh.

o

Recientemente, en la India, se dio a conocer el caso de una mujer de 38 años a quien se le identificó un grupo sanguíneo inusual, denominado CRIB. Según expertos, es extremadamente raro encontrar este tipo de sangre.

Pero ¿cómo se determina el tipo de sangre de una persona?

De acuerdo con el National Cancer Institute, la clasificación de la sangre funciona mediante el sistema ABO, y se define así:

Grupo A: Tiene antígenos A en la superficie de los glóbulos rojos.
Grupo B: Tiene antígenos B en la superficie de los glóbulos rojos.
Grupo AB: Tiene tanto antígenos A como B en la superficie de los glóbulos rojos.
Grupo O: No tiene ni antígenos A ni B en la superficie de los glóbulos rojos.

El sistema Rh, por su parte, determina si la sangre es positiva o negativa, basado en la presencia o ausencia del antígeno Rh en la superficie de los glóbulos rojos:

Rh positivo: El factor Rh está presente.
Rh negativo: El factor Rh no está presente.

Sin embargo, el grupo sanguíneo encontrado en esta paciente, denominado CRIB, se identifica con una región cromosómica específica, lo que significa que no pertenece a los sistemas ABO ni Rh.

El hallazgo se produjo cuando la mujer iba a someterse a una cirugía cardíaca. Aunque había sido identificada como portadora de sangre O Rh+, su sangre no era compatible con ninguna unidad disponible.

Probamos a 20 miembros de su familia para encontrar compatibilidad, pero ninguno coincidió”, comentó el doctor Ankit Mathur, del Centro Rotary. El procedimiento fue realizado con éxito, y se envió una muestra de su sangre al IBGRL en Bristol, Reino Unido.

Tras diez meses de investigación, se determinó que se trataba de un nuevo antígeno dentro del sistema de grupo sanguíneo Cromer.

o

El doctor Mathur concluyó: “Este descubrimiento refuerza la contribución de la India a la investigación de grupos sanguíneos raros, incluyendo Rh nulo e In b negativo, todos documentados y presentados internacionalmente”.

Este hallazgo representa un avance significativo para comprender mejor la variabilidad genética humana.

