Jueves, 16 de octubre de 2025
La nueva guerra que enfrenta Gaza, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

octubre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Guerra en Gaza / FOTO: EFE
La Franja de Gaza experimenta un desastre humanitario y solo 13 de los 36 hospitales del territorio funcionan parcialmente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la propagación de las epidemias en la Franja de Gaza está "fuera de control", cuando solo 13 de los 36 hospitales del territorio funcionan parcialmente.

El sistema de salud en Gaza "fue desmantelado" y la magnitud de la tarea es "colosal", declaró la directora regional de la OMS para el Mediterráneo oriental, Hanan Balkhi, en una entrevista con la AFP el miércoles.

"La propagación de las enfermedades infecciosas quedó fuera de control, trátese de meningitis o del síndrome de Guillain-Barré -enfermedad rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos-, diarreas, enfermedades respiratorias", dijo.

La Franja de Gaza, asediada por Israel, experimenta un desastre humanitario después de dos años de guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí.

Según los datos de la OMS, la ciudad de Gaza depende ahora de ocho centros de salud que funcionan parcialmente, el norte de Gaza solo un centro y todos carecen de personal médico "para suministrar cuidados críticos".

Las instalaciones de salud en Gaza sufrieron desde el 7 de octubre de 2023 más de 800 ataques, según datos de Naciones Unidas.

Según un reciente informe de la OMS, una cuarta parte de los heridos registrados desde octubre de 2023, alrededor de unas 167.376 personas, sufren de discapacidades permanentes, entre ellos una cuarta parte niños.

Las necesidades de salud mental en la Franja de Gaza se han más que duplicado, pero "los servicios disponibles no responden a la demanda", según ese informe.

Balkhi pidió a las autoridades israelíes dejar salir más heridos hacia Cisjordania o países vecinos para que sean atendidos.

El acceso a la Franja de Gaza sigue restringido pese al acuerdo de cese el fuego entre Israel y el Hamás que entró en vigor el 10 de octubre.

"Esperamos verdaderamente que la paz dure para poder comenzar a trabajar", añadió.

