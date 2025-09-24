NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Fundación Santa Fe dentro de ls mejores del ranking de hospitales y clínicas de América Latina - Foto: EFE
Ranking

Los hospitales colombianos dentro de los 10 mejores del ranking de América Latina

septiembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
Para este listado se tuvieron en cuenta los avances en materia de medicina que han tenido las instituciones médicas de Latinoamérica.

Se dio a conocer el ranking de los mejores hospitales y clínicas de América Latina, el cual fue publicado por la firma IntelLat, entidad que se encargó de analizar y evaluar el rendimiento que han tenido durante el último año en cada una de las especialidades de los centros médicos en materia de seguridad y resultados clínicos, servicio médico, implementación de tecnología, telemedicina, sostenibilidad, la experiencia de los pacientes y el prestigio.

Por medio de una observación entre pares y dimensiones, la empresa antes mencionada hizo un benchmarking, estrategia mediante la cual se determinó la posición de cada una de las instituciones que hicieron parte de este proceso, en el cual Colombia (26) aparece bien ubicada, pues junto a Brasil (30) y México (10), son los países que más centros médicos aportan dentro de este listado.

De los 80 centros médicos evaluados, 26 de ellas son colombianas y cuatro de ellas hacen parte del ranking de los 10 mejores hospitales y clínicas de América Latina.

¿Cuáles son los mejores centros médicos de Colombia?

Según el listado publicado por IntelLat, las instituciones de salud colombianas que tuvieron mejor puntuación en una evaluación de 0 a 100 son de la ciudad de Bogotá y del Valle del Cauca.

  • Fundación Santa Fe de Bogotá, tercera.
  • Fundación Valle del Lili Cali, quinta.
  • Fundación Cardioinfantil séptima.
  • Clínica Imbanaco, novena.

Ranking de los 10 mejores hospitales y clínicas de América Latina

1. Einstein Hospital Israelita – Brasil
2. Hospital Sirio-Libanés - Brasil
3. Fundación Santa Fe de Bogotá - Colombia
4. Hospital Italiano - Argentina
5. Fundación Valle del Lili – Colombia
6. Hospital Moinhos de Vento - Brasil
7. Fundación Cardioinfantil - La Cardio - Colombia
8. Centro Médico ABC - México
9. Clínica Imbanaco - Colombia
10. Hospital Punta Pacífica – Panamá

o

Otros centros médicos que se destacan: Clínica Medellín – Quironsalud Colombia, Clínica Reina Sofia – Colsanitas, Hospital Päblo Tobón Uribe, Méredi, Clínica Universitaria Colombia, Clínica Las Américas Auna, HOMI, Funadación Hospital Infantil Los Angeles, Hospital de San Vicente Fundación, Clínica Somer, Clínica Iberoamérica, Centro Policlínico del Olaya y Clínica del Occidente.

