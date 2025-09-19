Todo lo que hay que saber sobre los avances recientes para prevenir, diagnosticar y tratar el Alzheimer a propósito del Día Internacional de esta enfermedad

Después de décadas de investigaciones infructuosas, dos nuevos medicamentos y un análisis de sangre pionero han dado recientemente a los pacientes de Alzheimer la esperanza de luchar contra esta enfermedad debilitante, pero aún quedan dudas sobre su eficacia.

Cualquier camino hacia una cura también sigue siendo difícil de alcanzar para el Alzheimer, que representa alrededor del 70 por ciento de los casos de demencia en todo el mundo y es una de las principales causas de muerte entre los ancianos.

En vísperas del Día del Alzheimer el domingo, esto es lo que hay que saber sobre los avances recientes para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad.

¿Qué tan efectivos son los nuevos medicamentos?

Se han gastado miles de millones de dólares durante décadas intentando encontrar un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero esos esfuerzos han resultado obstinadamente insuficientes, al menos hasta hace poco.

El donanemab de Eli Lilly y el lecanemab de Biogen y Eisai son los primeros tratamientos que han demostrado ralentizar significativamente la progresión del Alzheimer.

Sin embargo, los costosos tratamientos solo tienen una eficacia moderada y funcionan únicamente en pacientes en una etapa temprana de la enfermedad. Además, pueden presentarse efectos secundarios graves, como hemorragias cerebrales potencialmente mortales.

Esto ha provocado un debate sobre si los beneficios de los medicamentos superan los riesgos, lo que ha llevado a los reguladores sanitarios nacionales a adoptar posturas diferentes.

Lecanemab, que se vende bajo la marca Leqembi, ha sido aprobado en muchos países, incluido Estados Unidos.

Pero las autoridades sanitarias francesas aconsejaron al sistema de seguros estatal no reembolsar el pago del medicamento.

Siguió los pasos del servicio de salud estatal del Reino Unido, cuyo organismo de control del gasto dijo este año que ambos nuevos medicamentos contra el Alzheimer no mostraban suficientes beneficios dado su precio.

¿Qué pasa con el diagnóstico precoz?

Otro debate que agita la investigación sobre el Alzheimer (y que también ha visto una creciente división entre Europa y Estados Unidos) gira en torno a cómo diagnosticar la enfermedad.

El método estándar para diagnosticar el Alzheimer requiere una punción lumbar invasiva y costosa, que puede descartar a algunos pacientes con mayor riesgo.

Pero recientemente se ha desarrollado un análisis de sangre sencillo que detecta "marcadores biológicos" de la enfermedad.

Las autoridades estadounidenses han autorizado la prueba desde mayo, pero Europa aún no ha aprobado ningún análisis de sangre para detectar el Alzheimer, uno de los cuales es objeto de un ensayo clínico nacional lanzado recientemente en Gran Bretaña.

La pregunta que abarcan los expertos es si algún día el análisis de sangre será suficiente por sí solo para diagnosticar con seguridad la enfermedad.

El año pasado, la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, una organización sin fines de lucro, cambió sus criterios para afirmar que los biomarcadores por sí solos eran suficientes.

Pero en Europa, la mayoría de los especialistas creen que todavía será necesario un examen clínico exhaustivo para confirmar el deterioro cognitivo y funcional de una persona.

Las dos cuestiones están relacionadas, porque los defensores de los medicamentos creen que poder diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas notables podría amplificar el impacto de los tratamientos.

¿Se puede prevenir el Alzheimer?

Un área de consenso es qué hace que las personas tengan mayor riesgo de padecer Alzheimer y demencia en general.

Casi la mitad de todos los casos están relacionados con factores como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la inactividad física y la pérdida de audición, según una revisión de expertos publicada en The Lancet el año pasado.

Cada vez se realizan más investigaciones para intentar determinar si los programas que animan a las personas a hacer ejercicio y a comer mejor son eficaces para combatir el Alzheimer.

Un estudio reciente de JAMA descubrió que el deterioro cognitivo de los pacientes de Alzheimer se desaceleró levemente después de recibir dos años de apoyo intensivo para estar más saludables.

Para las personas que sufren de Alzheimer y sus familias, este tipo de progreso puede no parecer gran cosa, reconoció la epidemióloga francesa Cecilia Samieri en una conferencia este mes.

Pero comparado con la situación de hace apenas unos años, "la situación ya es enorme", afirmó Samieri.

Samieri aseguró que creía que sólo ensayos con una duración de 10 a 15 años podrían demostrar realmente cuán efectivas podrían ser tales intervenciones contra enfermedades de larga evolución como el Alzheimer.