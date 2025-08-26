NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Nuevo dispositivo médico ofrece una alternativa revolucionaria para tratar el cáncer de vejiga

agosto 26, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Desarrollado por Johnson & Johnson, este sistema libera quimioterapia de forma sostenida y ha logrado eliminar tumores en pacientes con enfermedades avanzadas y resistentes a otros tratamientos.

El cáncer de vejiga es una enfermedad agresiva que causa más de 220.000 muertes al año a nivel mundial, según datos de ScienceDirect. Su tasa de mortalidad se estima en 1,8 por cada 100.000 personas.

Afecta mayormente a personas mayores de 55 años y, en muchos casos, sus síntomas son persistentes y dolorosos: entre ellos, sangrado constante al orinar y molestias que alteran la calidad de vida.

El doctor Guillermo Chantada, en una entrevista con la agencia EFE, explicó que “hoy en día hay muchos hábitos nocivos o contaminantes en el ambiente que favorecen la aparición de tumores”. Esta afirmación cobra fuerza en el contexto actual, donde la ciencia continúa buscando soluciones más efectivas y menos invasivas frente al cáncer.

En esa línea, un nuevo avance ha despertado especial interés: se trata de un dispositivo médico con forma de pretzel que se introduce en la vejiga y libera pequeñas dosis de quimioterapia durante un periodo de tres semanas. El tratamiento ha sido particularmente exitoso en pacientes con cáncer avanzado que no respondían a las terapias tradicionales.

Los resultados son prometedores. En un estudio reciente, el 82 % de los pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo quedaron libres de tumores tras usar este dispositivo. Lo más sorprendente: un año después, casi la mitad de ellos seguía sin rastros de la enfermedad, sin necesidad de cirugías mayores ni sufrir efectos secundarios severos.

Este avance representa una esperanza real para una enfermedad que, solo en Estados Unidos, afecta a más de 82.000 personas al año. En edades avanzadas, tratar el cáncer de vejiga resulta especialmente complejo, ya que las opciones suelen ser invasivas y los tratamientos menos eficaces debido al deterioro general de la salud.

El dispositivo, conocido como TAR-200, fue desarrollado por Johnson & Johnson y se coloca mediante un procedimiento ambulatorio, lo que significa que el paciente no requiere hospitalización prolongada ni interrumpir sus actividades diarias. Mientras continúa con su vida normal, el sistema actúa directamente dentro de la vejiga.

Recientemente, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aceptó el TAR-200 para revisión prioritaria, un paso clave que podría acelerar su aprobación y uso global, brindando una nueva esperanza a miles de personas para quienes las opciones tradicionales ya no eran viables.

