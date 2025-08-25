NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

Afiches con la recompensa de Estados Unidos por Maduro se exhiben hasta en Japón

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Afiches de recompensa por la captura de Nicolás Maduro
Este fin de semana anónimos hicieron circular carteles en las calles de Francia, Uruguay, Países Bajos, Italia, España, Japón, Chile, Dinamarca, Argentina, Australia y Alemania.

Los afiches con la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, fueron vistos en al menos una docena de países, mientras que en Colombia, frontera con Venezuela, se vio una enorme valla que fue arrancada por el dueño de la empresa en medio de una gran polémica.

Los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos sorprendieron el jueves 7 de agosto al anunciar un aumento de la recompensa por información que permita el arresto y la condena de Maduro, por violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos.

El monto de la recompensa pasó de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, convirtiéndose en el ofrecimiento de dinero más alto de las autoridades estadounidenses por un criminal internacional.

Este fin de semana anónimos hicieron circular carteles en las calles de Francia, Uruguay, Países Bajos, Italia, España, Japón, Chile, Dinamarca, Argentina, Australia y Alemania.

De acuerdo con fuentes, la iniciativa fue impulsada por el comando opositor ConVzla y se extendió a países como Francia, Japón, Australia, Argentina y Alemania, entre otros.


Mientras que el sábado 23 de agosto se viralizó el video de la imagen con una gran valla en Villa del Rosario, en la autopista internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela.

Igualmente, los departamentos de Estado y de Justicia ofrecen 25 millones de dólares por información que permita el arresto y la condena de Diosdado Cabello, segundo del régimen venezolano, y 15 millones de dólares por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la dictadura.

"Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el cartel de los Soles como terroristas globales especialmente designados", alegan las autoridades estadounidenses.

Dos semanas antes del anuncio del aumento de la recompensa, Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro.

Esta organización criminal es acusada de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y causar violencia en comunidades estadounidenses, según la Casa Blanca.

