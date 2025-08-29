"Apreciado amigo": El segundo llamado de Maduro a Guterres frente al despliegue de Estados Unidos

La última vez que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habló con Nicolás Maduro, fue en septiembre de 2024 cuando le expresó telefónicamente su inquietud "por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos".

Maduro le dio su punto de vista y colgó.

Desde entonces Guterres ha expresado su "preocupación" por la situación en el país.

Ahora a Maduro le urge hablar con él. Y por eso le ha enviado dos cartas solicitando que se pronuncie contra el despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

Maduro acusa a Estados Unidos de violar la Carta de Naciones Unidas, en puntos como la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias o la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza.

La carta enviada por Maduro, con fecha del 27 de agosto de 2025, se dirige a Guterres como un "apreciado amigo" y cuenta que desde hace varios años Venezuela "ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento" como medidas coercitivas unilaterales, campañas de descredito y ofensivas para criminalizar sus instituciones y líderes.

Maduro denuncia que ahora las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela "han alcanzado un nivel de amenazas sin precedentes para la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe".

"Hoy, esa agresión ha escalado hacia un plano más peligroso: el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses, incluyendo destructores y un crucero lanzamisiles, así como la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido".

Estados Unidos ha desplegado en las costas de Venezuela, entre otros, los buques: USS Iwo Jima, USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Lake Erie, USS Newport News.