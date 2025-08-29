NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
António Guterres

"Apreciado amigo": El segundo llamado de Maduro a Guterres frente al despliegue de Estados Unidos

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro - AFP
Maduro ha insistido a la comunidad internacional que lo apoyen frente a lo que considera una "amenaza imperial".

La última vez que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habló con Nicolás Maduro, fue en septiembre de 2024 cuando le expresó telefónicamente su inquietud "por los informes de violencia poselectoral y violaciones de derechos humanos".

o

Maduro le dio su punto de vista y colgó.

Desde entonces Guterres ha expresado su "preocupación" por la situación en el país.

Ahora a Maduro le urge hablar con él. Y por eso le ha enviado dos cartas solicitando que se pronuncie contra el despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

Maduro acusa a Estados Unidos de violar la Carta de Naciones Unidas, en puntos como la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias o la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza.

o

La carta enviada por Maduro, con fecha del 27 de agosto de 2025, se dirige a Guterres como un "apreciado amigo" y cuenta que desde hace varios años Venezuela "ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento" como medidas coercitivas unilaterales, campañas de descredito y ofensivas para criminalizar sus instituciones y líderes.

Maduro denuncia que ahora las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela "han alcanzado un nivel de amenazas sin precedentes para la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe".

"Hoy, esa agresión ha escalado hacia un plano más peligroso: el despliegue militar en el Caribe de fuerzas navales y aéreas estadounidenses, incluyendo destructores y un crucero lanzamisiles, así como la presencia de un submarino nuclear de ataque rápido".

o

Estados Unidos ha desplegado en las costas de Venezuela, entre otros, los buques: USS Iwo Jima, USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Lake Erie, USS Newport News.

Temas relacionados:

António Guterres

Unión Europea Venezuela

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Narcotráfico en Venezuela

Drogas

Frontera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Nicolás Maduro

Maduro ordena alistamiento de la Milicia y reajusta planes de defensa ante "amenazas" de EE.UU.

El candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, saluda a simpatizantes en el cierre de su campaña presidencial-Foto: EFE
Rodrigo Paz Pereira

Él es Rodrigo Paz, el candidato presidencial que dio la sorpresa y pasó a segunda vuelta en las elecciones en Bolivia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Mundial de Fútbol -AFP
Fútbol

La ONU lanzó advertencia de cara al Mundial de fútbol de 2026 en Norteamérica

Cristiano Ronaldo - Foto EFE/ Liverpool campeón de la Premier League - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Confirman que Cristiano Ronaldo tendría nuevo rival sudamericano excompañero de Luis Díaz

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

¿Ultimátum para Club León? James responde su posible continuidad en el equipo: “pues tomaré otro camino”

Boston Celtics | Foto: AFP
NBA

La NBA aprobó histórica venta de una de las franquicias más exitosos de la historia por una jugosa cifra de 6.100 millones de dólares

Vicky Dávila, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
La Tarde

"Maduro es un narcotraficante y una desgracia para Venezuela": precandidata Vicky Dávila asegura que el régimen debe caer y llama a Diosdado Cabello "narquito de medio pelo"

Cárcel del Helicoide en Venezuela (EFE)
El Helicoide

Tras las nuevas excarcelaciones: Maduro mantiene a 816 presos políticos, 82 en El Helicoide

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano