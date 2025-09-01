CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

El Gobierno de Colombia, que actualmente tiene a su cargo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), llamó a una reunión de urgencia entre cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Mediante un comunicado, la canciller de Colombia y presidenta pro témpore, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó que el encuentro tendrá lugar este lunes a las 10:00 a. m. en formato virtual.

“El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación”, precisó la Cancillería.

En el texto, el Gobierno colombiano agregó que el espacio busca que se “permita abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

Además, pretende reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas.

En días recientes, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado tras el despliegue militar que lanzó el Gobierno estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Las acciones estadounidenses, cerca a los límites con Venezuela, surgieron luego de que la Administración del presidente republicano Donald Trump declarara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional y anunciara el uso de las capacidades militares para combatir el narcotráfico.

Asimismo, el Gobierno norteamericano aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, a quien considera como líder del Cártel de los Soles.

En respuesta, el régimen de Venezuela anunció su propio despliegue con “recorridos con infantería y marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales”.