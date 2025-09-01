NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

septiembre 1, 2025
Por: Saúl Montes
USS Lake Erie - AFP
USS Lake Erie - AFP
La reunión se llevará a cabo de manera virtual el lunes 1 de septiembre.

El Gobierno de Colombia, que actualmente tiene a su cargo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC), llamó a una reunión de urgencia entre cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Mediante un comunicado, la canciller de Colombia y presidenta pro témpore, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó que el encuentro tendrá lugar este lunes a las 10:00 a. m. en formato virtual.

o

“El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación”, precisó la Cancillería.

En el texto, el Gobierno colombiano agregó que el espacio busca que se “permita abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

Además, pretende reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas.

o

En días recientes, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado tras el despliegue militar que lanzó el Gobierno estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Las acciones estadounidenses, cerca a los límites con Venezuela, surgieron luego de que la Administración del presidente republicano Donald Trump declarara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional y anunciara el uso de las capacidades militares para combatir el narcotráfico.

Asimismo, el Gobierno norteamericano aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, a quien considera como líder del Cártel de los Soles.

En respuesta, el régimen de Venezuela anunció su propio despliegue con “recorridos con infantería y marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales”.

