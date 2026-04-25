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Sábado, 25 de abril de 2026
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Donald Trump

Donald y Melania Trump fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca para preservar su seguridad ante posible ataque

abril 25, 2026
Por: Nucho Martínez
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Según reportes, durante el encuentro en la sede presidencial de la unión americana se escucharon fuertes ruidos.

Este sábado 25 de abril en horas de la noche se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales por su equipo de seguridad.

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Según reportes, durante el encuentro se oyeron fuertes ruidos. De manera parcial se dice que se escucharon como "disparos".

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Por ende, tanto el jefe de Estado como la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente del lugar.

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En imágenes captadas se puede observar como diferentes agentes fuertemente armados del Servicio Secreto de Estados Unidos entraron en acción.

¿Qué es la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

Es un evento anual de gala en Washington D.C. que reúne a periodistas, políticos y celebridades.

Este encuentro, vale acotar, se celebra tradicionalmente la noche del último sábado del mes abril en el Hotel Hilton de Washington.

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