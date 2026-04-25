Donald y Melania Trump fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca para preservar su seguridad ante posible ataque

Este sábado 25 de abril en horas de la noche se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales por su equipo de seguridad.

VEA TAMBIÉN Trump afirmó que no está claro quién manda en Irán, luego de cancelar viaje de sus enviados a Pakistán para mantener conversaciones con delegados de Teherán o

Según reportes, durante el encuentro se oyeron fuertes ruidos. De manera parcial se dice que se escucharon como "disparos".

Por ende, tanto el jefe de Estado como la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente del lugar.

VEA TAMBIÉN Estos son los enviados de Trump para dialogar sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto con el régimen de Irán: el vicepresidente JD Vance queda por fuera o

En imágenes captadas se puede observar como diferentes agentes fuertemente armados del Servicio Secreto de Estados Unidos entraron en acción.

¿Qué es la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

Es un evento anual de gala en Washington D.C. que reúne a periodistas, políticos y celebridades.

Este encuentro, vale acotar, se celebra tradicionalmente la noche del último sábado del mes abril en el Hotel Hilton de Washington.