Domingo, 21 de diciembre de 2025
Kremlin

El Kremlin desmiente la preparación de un encuentro trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin - Foto: EFE
El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró ante la prensa de su país que no existe el desarrollo de la reunión en cuestión.

Este domingo, el Kremlin negó que esté en marcha la organización de una reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, mientras continúan en Miami las negociaciones destinadas a encontrar una salida al conflicto en Ucrania, que está próximo a cumplir cuatro años.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró ante la prensa de su país que no existe ninguna preparación concreta al respecto.

“Hasta ahora nadie ha tratado seriamente esta idea y, que yo sepa, no se está organizando”, afirmó el funcionario de la administración Putin.

De manera contradictoria, un día antes, el emisario ruso para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, anunció que se dirigía a la ciudad del sur de Florida, donde ya se encuentran delegaciones de Ucrania, varios países europeos y representantes de Estados Unidos, incluidos el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes actúan como mediadores.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en ese sentido explicó que Washington habría planteado un formato de diálogo que incluya a Ucrania, Estados Unidos y Rusia, sin descartar la presencia de representantes europeos.

Según el mandatario, una reunión conjunta tendría sentido una vez evaluados los resultados de los contactos previos.

La inclusión de representantes rusos y europeos en estas reuniones en territorio estadounidense supone un avance respecto a la fase anterior, en la que Washington había sostenido contactos por separado con cada una de las partes en distintos escenarios.

Hace más de un mes, la unión americana presentó una propuesta inicial para poner fin al conflicto. Ese borrador fue recibido con reservas por Ucrania y varios países europeos, que lo consideraron favorable a las exigencias del Kremlin, y posteriormente fue modificado tras consultas con Kiev.

En vísperas de estas conversaciones, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó en su conferencia de prensa anual que la responsabilidad de poner fin al conflicto recae en Kiev y sus aliados europeos.

“La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales”, declaró el gobernante ruso.

Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó que Washington no pretende imponer un acuerdo.

“No podemos obligar a Ucrania ni a Rusia a aceptar la paz; ambas partes deben querer llegar a un entendimiento”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

