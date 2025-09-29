NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Fernando Savater, catedrático, escritor y filósofo español, dialogó con la Mañana de NTN24 sobre la situación actual de Venezuela y las posturas del gobierno español frente a la misma.

En entrevista con NTN24, el escritor y filósofo español Fernando Savater se refirió a la situación actual de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Además, criticó la postura del Gobierno de España, en cabeza del socialista Pedro Sánchez, frente a la misma.

Durante su intervención, Savater aseguró que, aunque el gobierno español esté encabezado por Pedro Sánchez, está bajo la sombra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es “muy amigo de Maduro”.

“Favorecen una actitud de simpatía por los regímenes dictatoriales de América. Los clásicos como Cuba, etcétera. Pero también el más reciente, como es el caso de Venezuela, con efectivamente todo el exilio que ha provocado… La pérdida de relevancia en América Latina de España es uno de los dramas, de los bastantes dramas que tenemos, gracias al gobierno pseudosocialista que tenemos en los últimos siete años”, dijo.

En cuanto al vínculo entre Zapatero y el régimen de Venezuela, Savater indicó que existen intereses: “Zapatero, sin lugar a dudas, ha estado muy vinculado a todo el tráfico económico que ha existido en Venezuela… Es un país que distribuye generosamente dinero a los que apoyan al régimen de Maduro. Entonces, Zapatero no cabe duda de que saca un buen interés de eso y Sánchez tiene una devoción, digamos, por Zapatero”, comentó.

Sobre el tema puntual de Venezuela que vive bajo la tiranía de Maduro, a quien Estados Unidos vincula con el Cartel de los Soles y por quien ofrece una millonaria recompensa, el catedrático español argumentó que “Maduro debería ser el próximo Noriega”, exdictador panameño.

“A Noriega le aplicaron lo mismo y le salió bastante mal la jugada. De modo que yo creo que Maduro debería ser el próximo a Noriega al que se aplicaran los mismos criterios”, señaló.

Finalmente, el escritor se refirió al aumento de la violencia en Colombia y al proyecto bandera del presidente Gustavo Petro sobre “paz total”.

“Intentar convertir a los leones en vegetarianos a base de darles yogur nunca ha funcionado, o sea, hay que tratar a los grupos políticos y armados, que no son grupos políticos, sino grupos terroristas, hay que tratarlos tal como merecen”, concluyó.

