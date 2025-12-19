NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"El pueblo de Venezuela está esperando que Estados Unidos lo libere": Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con NTN24, el director del Instituto Interamericano para la Democracia analizó la situación del régimen de Venezuela en la actualidad.

El exministro de Gobierno boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, se refirió en La Tarde de NTN24 a los cambios vividos en América en materia política en 2025, teniendo en cuenta el giro que han dado muchos países de la izquierda a la derecha.

“En 2025 la democracia dejó de ser indefensa”, dijo Berzain.

En el caso puntual de Venezuela, en donde el régimen de Nicolás Maduro sigue causando daño y sufrimiento a la población, argumentó que “no es un Gobierno sino un grupo narcoterrorista que ostenta indebidamente el poder”.



“Eso va a cesar, va en proceso de terminar (...) Hoy día, el territorio que usurpa Maduro está prácticamente aislado (...) Maduro está técnicamente aislado y la expectativa más bien la pondría del otro lado, el pueblo de Venezuela está esperando que Estados Unidos lo libere”, aseguró.

El politólogo añadió que “la liberación de Venezuela se va producir por una operación de Estados Unidos, ya sea una operación política, una operación violenta, una operación de uso de la fuerza”.

“Estados Unidos ha desplegado una amenaza creíble para cesar la narcodictadura del Cartel de los Soles en Venezuela y eso está en pleno proceso (...) Quien define cómo, cuándo, cómo y en qué circunstancia es la estrategia que maneja EE. UU.”, aseveró y subrayó que cada semana aumenta la presión.



El analista finalizó su intervención argumentando que “el 2026 es el año de la liberación de los pueblos de las Américas”.

“Esto que estamos esperando va a suceder en el 2026, si no sucede antes, y vamos a ver liberada no solamente a Venezuela sino a Cuba y a Nicaragua”, concluyó.

