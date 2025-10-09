NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Donald Trump

“España no tiene excusa, quizá deberían sacarlos de la OTAN”: Trump arremete contra el país europeo por gasto militar

octubre 9, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Donald Trump | Foto EFE
Durante una reunión con el presidente de Finlandia, Donald Trump criticó duramente a España por no cumplir el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB.

En un encuentro oficial con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el mandatario estadounidense Donald Trump lanzó fuertes críticas contra España, a la que acusó de no cumplir con los compromisos de gasto militar acordados dentro de la OTAN.

Trump, durante su gestión, propuso elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB, un aumento que, según él, “muchos creyeron imposible, pero se aprobó casi por unanimidad”.

Sin embargo, señaló que España se ha quedado rezagada, lo que consideró una falta de compromiso con la alianza.

“Tuvimos un rezagado. Fue España. España, tienes que llamarlos y averiguar por qué son un rezagado. Y lo curioso es que gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien”, afirmó el expresidente.

El exmandatario republicano fue más allá al asegurar que España “no tiene excusas” para no cumplir con el objetivo militar, y arremetió contra el país por no cumplir con las exigencias estipuladas

“No tienen excusa para no hacer esto… pero está bien. Quizás deberías sacarlos de la OTAN, francamente”, sentenció.

De acuerdo con informes recientes, España es uno de los países de la OTAN que menos porcentaje de su PIB destina a defensa, junto a Portugal, Alemania, Bélgica, Macedonia del Norte, República Checa y Luxemburgo, todos por el umbral del 2%.

