NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos anunció que bajo la operación Lanza del Sur dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Narcolancha: Foto: (@Southcom)
Narcolancha: Foto: (@Southcom)
El Comando Sur informó que “un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones”.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves que, en el marco de la operación Lanza del Sur y bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó el Comando en sus redes sociales.

Mencionó además que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.

o

“Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, precisó.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo casi 30 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al cerca de 100 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó en días pasados de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar

Narcolancha

Mar Caribe

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Accidente aéreo en Medio Oriente - Captura de video
Aviación

Captan momento en el que un avión de guerra se estrella en plena exhibición aérea en el mayor espectáculo aéreo de Oriente Medio

UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

Avión - Foto EFE
Vuelos

Avión comercial realizó una maniobra evasiva para evitar colisión con aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Maduro y Petro / Foto AFP
Maduro

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Accidente aéreo en Medio Oriente - Captura de video
Aviación

Captan momento en el que un avión de guerra se estrella en plena exhibición aérea en el mayor espectáculo aéreo de Oriente Medio

3I/ATLAS | Fotos NASA
Espacio

Astrofísico asegura que cometa interestelar 3I/ATLAS pasará por zona cerca de Júpiter en movimiento que debería ser investigado: pide descartar influencia de alguna "inteligencia"

Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Mundial 2026

Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

Foto: AFP
Mundial 2026

"De lo que se salvó la Vinotinto": así quedó el grupo al que hubiera clasificado Venezuela si pasaba el repechaje

Avión - Foto EFE
Vuelos

Avión comercial realizó una maniobra evasiva para evitar colisión con aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre