Estados Unidos anunció que bajo la operación Lanza del Sur dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas

El Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves que, en el marco de la operación Lanza del Sur y bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó el Comando en sus redes sociales.

Mencionó además que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.

VEA TAMBIÉN Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de otra "narcolancha" en el Pacífico Oriental o

“Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, precisó.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo casi 30 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al cerca de 100 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó en días pasados de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.