Viernes, 29 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Están dados los elementos para que el régimen de Maduro o el Cartel de los Soles entienda que van por él": Antonio De la Cruz sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, analizó en NTN24 la incursión militar de EE. UU. en aguas del Caribe, en los límites con Venezuela.

El analista político y presidente de Inter American Trends, Antonio De La Cruz, dialogó con el programa La Tarde de NTN24 sobre el despliegue naval que emprendió Estados Unidos en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, como el Cartel de Soles, cuya dirección es atribuida al régimen de Nicolás maduro en Venezuela.

Según De la Cruz, el caso jurídico contra Maduro en Estados Unidos ha avanzado con las recientes acciones. “Están dados todos los elementos para que el régimen de Maduro o el Cartel de los Soles entienda que van por él, que sus opciones cada vez se reducen más”, dijo.

Por otro lado, el analista indicó que el argumento de Estados Unidos de que Maduro no es un presidente sino un jefe de un cartel es lo que permite sacarlo del poder, una situación que afirmó será ejecutada por los venezolanos.

o

“Y Maduro, cuando digo, que se le acaban las posibilidades, es porque en ese momento no hay negociación. En ese momento tiene dos escenarios. Neutralización, o sea, salir neutralizado, o terminar aquí con una braga naranja, ante la justicia de los Estados Unidos”, dijo.

En cuanto a los tiempos en los que se podría ver desarrollado tal escenario, el analista indicó que en un escenario de planificación manejan los plazos corto, mediano y largo plazo.

“Definitivamente esto es de corto plazo. ¿Por qué es de corto plazo? Porque a mí el resultado no me varía en el mediado y el largo, más bien me desgasta. Entonces, esto es una solución, y cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de un escenario entre dos, ocho semanas, diez semanas en corto plazo”, argumentó.

De la Cruz indicó que también hay que tener en cuenta el “componente interno”. “Esto tiene que estar atado a eso que tenemos que hacer los venezolanos para poder tener la opción de salir de Maduro, entonces ahí entra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia”, afirmó.

o

“Entonces, el tiempo definitivo lo sabe Trump, o lo va a saber Trump cuando él tome la decisión final, por supuesto coordinado con su alto mando militar, coordinado con el secretario Rubio y por supuesto con la participación de la líder en estos momentos, María Corina Machado, de la Fuerza Democrática y el presidente electo, que es una pieza clave para poder desarrollar todas las acciones que van a venir después de esto”, mencionó.

Sobre lo que le espera a Venezuela en los próximos días consideró que van a ser de mucha tensión “el Cartel de los Soles porque no confían en nadie”. “No deben estar durmiendo”.

