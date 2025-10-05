“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

La detención arbitraria del ingeniero Lewis Mendoza ha despertado una fuerte ola de indignación dentro y fuera de Venezuela. Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio Miranda, fue secuestrado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro después de haber sido víctima de hostigamiento y persecución constante desde el 30 de septiembre.

Según denuncias de sus allegados, agentes de seguridad del Estado mantuvieron un asedio de más de 30 horas frente a su vivienda, amenazando con irrumpir por la fuerza.

Ante el riesgo que corría su familia, en especial un menor de edad, Mendoza decidió entregarse voluntariamente. Desde entonces, se desconoce su paradero y las condiciones en las que se encuentra detenido.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que lo ocurrido con Mendoza no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión.

“El régimen de Nicolás Maduro está intensificando su asalto contra la ciudadanía que lucha por la libertad. Esto no fue una detención más, fue un acto de terror. Los funcionarios mantuvieron un asedio de más de 30 horas, aterrorizando a su familia”, aseguró.

Moreno agregó que entre el 2 de septiembre y la fecha ya se contabilizan 27 opositores secuestrados en todo el país “simplemente por pensar distinto”. En el estado Trujillo, 13 ciudadanos han sido víctimas directas de esta represión selectiva.

La indignación creció aún más cuando, en medio de estas denuncias, Maduro inauguró la temporada navideña desde el principal centro de detenciones del país, un gesto considerado como una burla para los familiares de los presos políticos.

“Ellos quieren debilitar la fuerza democrática, pero este tipo de actos solo confirman la naturaleza criminal del régimen”, concluyo Moreno.