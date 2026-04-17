Video desclasificado: así advierten los militares EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Este viernes 17 de abril, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) publicó un nuevo video que muestra el mega despliegue militar de la unión americana en el Estrecho de Ormuz.

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El material difundido en la red social X (Twitter) fue acompañado con el siguiente escrito: "El bloqueo naval de EE. UU. continúa".

EE. UU. mantiene su bloqueo naval sobre puertos del régimen iraní, ordenando además el regreso de 19 buques mercantes a la República Islámica desde el inicio de las operaciones.

En ese sentido, el CENTCOM compartió otro video del USS Rafael Peralta (DDG 115) un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke.

En el audiovisual se evidencia la advertencia de los militares EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

"Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) dirige a un buque mercante para que regrese a un puerto iraní mientras hace cumplir el bloqueo de Estados Unidos", se lee en el mencionado post en X.

"Desde el inicio del bloqueo, 19 buques han cumplido con las indicaciones de las fuerzas de EE.UU. para dar la vuelta y regresar a Irán. CERO buques han eludido a las fuerzas de EE.UU. durante el bloqueo", añade la notificación.

Brad Cooper, comandante de CENTCOM, destacó la preparación de las tropas: “Nuestras fuerzas están altamente motivadas, enfocadas y listas”.

Pese a la apertura del Estrecho de Ormuz, Donald Trump aseveró que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, situada entre Irán al norte y Omán/Emiratos Árabes Unidos al sur.

Con solo 33 km de ancho en su punto más angosto, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, siendo el principal paso para el 20% del petróleo mundial.