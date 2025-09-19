"La única vez que no queremos escuchar lo que está pasando es cuando él (Maduro) va al baño": veterano de la Marina de EE. UU. sobre operaciones de inteligencia contra el régimen

Recientemente, trascendió información sobre la aparente captura de un alto mando militar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que estaría vinculado al denominado Cartel de los Soles.

Según informes, el presunto desertor, el general Pedro Rafael Suárez Caballero, habría sido detenido por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en un intento de huir de Venezuela en una lancha de pasajeros.

La información la dio a conocer Luis Quiñonez, veterano de la Marina de Estados Unidos, quien en entrevista con NTN24 aseguró que el fiscal general de EE. UU. “ha preparado los documentos” para presentarlo a la justicia.

Además, decidirá si se da a conocer el nombre de manera oficial o se mantiene en secreto debido a que está en juego información valiosa. “Esto ha precipitado que otras personas dentro del régimen estén pidiendo ser colaboradores eficientes”, dijo.

Por otro lado, se refirió al despliegue militar que actualmente adelanta Estados Unidos en el Caribe para combatir a los carteles de la droga y señaló que “no se trata de una invasión”.

En cuanto a la información que puede proporcionar el alto mando militar del régimen que habría sido capturado, Quiñonez indicó que cualquier colaboración es importante porque aparentemente estuvo involucrado en el entrenamiento de personal, así como en el mantenimiento de reparaciones de los equipos que el régimen tiene.

“Han estado arrestando a muchas personas… ellos están tan paranoicos, que quieren arrestar a todos… sabemos que han detenido a personas… tienen un miedo tremendo de que haya gente que esté colaborando activamente con nosotros”, agregó sobre algunas acciones del régimen en Venezuela.

Finalmente, Quiñonez se refirió a las operaciones de inteligencia de Estados Unidos contra el narcotráfico y el régimen de Maduro para obtener información sobre sus acciones.

“La única vez que no queremos escuchar lo que está pasando es cuando él (Maduro) va al baño, pero ahí tenemos toda la capacidad de estarlo vigilando. Sabemos a dónde va, a dónde se va a meter, él trata de esconderse (...) Aparentemente ellos creen que no sabemos en qué auto va él”, dijo.