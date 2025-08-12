NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Maduro, flanqueado con sus jefes militares y policiales, advierte a Estados Unidos: No se atrevan porque puede ser el fin del Imperio

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro con jefes de seguridad
Maduro hizo su programa con todos los jefes de las fuerzas de orden del régimen.

Tras el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa de Estados Unidos por su cabeza, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hizo su programa televisivo "Con Maduro +", flanqueado por sus jefes militares y policiales.

Maduro apuntó al presidente Trump diciendo: "A los imperialistas, le digo a mi pueblo, no se atrevan, no se atrevan porque la respuesta puede ser el fin del imperio americano. Dejen quieto a quien quieto está, yo soy un hombre de paz".

En el set de estudio estuvo el ministro de Interior, Diosdado Cabello quien le aseguró que actualmente tenían activos los "cuadrantes de paz" en de 2.703 Circuitos Comunales de todo el país, a los que está dotando de "patrullas, motos, equipos de comunicación y estamos actualizando todo el sistema de cámaras".

El comandante Estratégico Operacional de la CEOFANB, G/J Domingo Hernández Lárez, le prometió lealtades de las fuerzas militares al régimen.

Dijo que la FANB "sigue saliendo a expresar su apoyo tanto a usted como nuestro comandante en jefe, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa y al ministro del Interior de Justicia, quienes fueron de una manera ultrajados los nombres y nuestro honor militar".

"Al pedir al estilo wester norteamericano de Hollywood, recompensa por ustedes tres, pues en este caso y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se considera ofendida", afirmó Hernández Lárez.

Maduro lanzó además nueva y polémica propuesta en respuesta a una de las recientes declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, uno de sus pocos aliados en la región.

"Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores alcaldes, unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios", dijo.

Agregó que su intención es "unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico de Táchira, Zulia hasta la Guajira y lo estamos logrando".

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Intercambio de prisioneros

¿Dónde está Dahud Hanid Ortiz, el exmarine acusado de asesinato triple liberado por el régimen de Maduro?

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

México denuncia que 30 connacionales están detenidos en el 'Alligator Alcatraz' de Estados Unidos y asegura que "se les está apoyando"

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

El millonario contrato que Elon Musk firmó con un gigante asiático de la tecnología

Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Deyna Castellanos

La emotiva fotografía publicada por Deyna Castellanos tras goleada histórica de La Vinotinto en la Copa América femenina

Juanpi Añor, futbolista venezolano - Foto de referencia: EFE
Fútbol

"Fue la peor experiencia": futbolista venezolano habla de su paso por la liga saudí, en la que actualmente juega Cristiano Ronaldo

Shakira - Foto EFE
Shakira

Exnovio de Shakira fue captado disfrutando de uno de sus conciertos en Estados Unidos

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Venezuela

"Hay presión sobre las familias, intentan que no hablen, que no expongan los casos y las extorsionan": Hiowanka Ávila, hermana de un preso político en Venezuela

Cadáver de empleada de la morgue fue hallado en la playa / Foto AVN
Violencia en Venezuela

Una madre reportó en un video la desaparición de su hija y la encontraron muerta en una maleta en Caracas

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Buscan a menor de 17 años que estaba siendo indagado dentro de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay

