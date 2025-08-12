Maduro, flanqueado con sus jefes militares y policiales, advierte a Estados Unidos: No se atrevan porque puede ser el fin del Imperio

Tras el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa de Estados Unidos por su cabeza, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, hizo su programa televisivo "Con Maduro +", flanqueado por sus jefes militares y policiales.

VEA TAMBIÉN Maduro extiende el decreto de emergencia económica y mantiene la suspensión de garantías coincidiendo con el aumento de recompensa por su captura o

Maduro apuntó al presidente Trump diciendo: "A los imperialistas, le digo a mi pueblo, no se atrevan, no se atrevan porque la respuesta puede ser el fin del imperio americano. Dejen quieto a quien quieto está, yo soy un hombre de paz".

En el set de estudio estuvo el ministro de Interior, Diosdado Cabello quien le aseguró que actualmente tenían activos los "cuadrantes de paz" en de 2.703 Circuitos Comunales de todo el país, a los que está dotando de "patrullas, motos, equipos de comunicación y estamos actualizando todo el sistema de cámaras".

El comandante Estratégico Operacional de la CEOFANB, G/J Domingo Hernández Lárez, le prometió lealtades de las fuerzas militares al régimen.

Dijo que la FANB "sigue saliendo a expresar su apoyo tanto a usted como nuestro comandante en jefe, a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa y al ministro del Interior de Justicia, quienes fueron de una manera ultrajados los nombres y nuestro honor militar".

"Al pedir al estilo wester norteamericano de Hollywood, recompensa por ustedes tres, pues en este caso y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se considera ofendida", afirmó Hernández Lárez.

Maduro lanzó además nueva y polémica propuesta en respuesta a una de las recientes declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, uno de sus pocos aliados en la región.

"Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores alcaldes, unir a dos gobiernos nacionales con los ministerios", dijo.

Agregó que su intención es "unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico de Táchira, Zulia hasta la Guajira y lo estamos logrando".