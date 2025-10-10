NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Medellín

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia es protagonista del foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

octubre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Juliana Velásquez Rodríguez, presidente ejecutiva de ProAntioquia, explicó en NTN24 cuáles son los elementos del modelo aplicado en Medellín que pueden replicarse en otros lugares de la región contra la violencia y el narcotráfico.

Medellín, ciudad de Colombia, es protagonista del foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' que se desarrolla en Washington, capital de los Estados Unidos.

Se trata de un evento que reúne a líderes políticos, académicos y expertos internacionales para examinar cómo las redes criminales transnacionales amenazan la estabilidad democrática y económica de la región.

o

La capital del departamento de Antioquia pasó de ser el epicentro del narcotráfico y la violencia a ser reconocida por el turismo, los nómadas digitales y un punto de referencia de la innovación social.

La experiencia permite a los participantes del foro encontrar estrategias efectivas y soluciones a las problemáticas relacionadas con el crimen y las drogas que desbordan hoy en día las fronteras internacionales.

Juliana Velásquez Rodríguez, presidente ejecutiva de ProAntioquia, habló desde Washington para El Informativo de NTN24 sobre la relevancia que tiene este encuentro en el actual contexto geopolítico latinoamericano.

o

"En momentos donde la institucionalidad está siendo debilitada en varios países de Latinoamérica, las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, es de vital importancia centrarnos en el desarrollo, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen trasnacional. Es el propósito que nos convoca a todos, el lenguaje común en el que nos deberíamos concentrar", dijo Velásquez.

Para Velásquez, Medellín es una historia de "éxito, de resiliencia y de propósito" que sirve de modelo para el resto de Latinoamérica al pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en el año 1991 a ser actualmente un epicentro de desarrollo, de innovación, de turismo y de creatividad.

"Quisiéramos a través de este foro dejar un mensaje de trabajo en conjunto, de colaboración entre naciones y de poner los grandes problemas de desarrollo sobre la mesa", mencionó Velásquez, refiriéndose al impacto sobre una articulación entre naciones que espera dejar el foro.

Asimismo, la perspectiva de largo plazo sin consideración de protagonismos individuales, la colaboración entre lo público y lo privado, como un sector activo contra el crimen organizado y la expresión constante de los grandes problemas públicos de los territorios, son elementos del modelo aplicado en Medellín que pueden replicarse en otras regiones de Latinoamérica.

"ProAntioquia es una fundación que lleva 50 años trabajando por el desarrollo de Antioquia y desde Antioquia por Colombia, nosotros creemos que la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado trasnacional debe hacerse de manera frontal, categórica y es un eje fundamental para el desarrollo de los territorios", expresó.

Desde el sector privado y sin perjuicio de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, ProAntioquia cuenta con el país norteamericano como el mayor socio comercial y apoya las bondades de la cooperación en el trabajo articulado en contra del crimen organizado y a favor del desarrollo de las dos naciones.

o

"Acá está un sector privado que conoce ese valor de Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y como un aliado histórico que lo reconoce y que lo valora", concluyó Velásquez.

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia es protagonista del foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

