NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Medellín

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

octubre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Juliana Velásquez Rodríguez, presidente ejecutiva de ProAntioquia, explicó en NTN24 cuáles son los elementos del modelo aplicado en Medellín que pueden replicarse en otros lugares de la región contra la violencia y el narcotráfico.

Medellín, ciudad de Colombia, fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' que se desarrolla en Washington, capital de los Estados Unidos.

Se trata de un evento que reunió a líderes políticos, académicos y expertos internacionales para examinar cómo las redes criminales transnacionales amenazan la estabilidad democrática y económica de la región.

o

La capital del departamento de Antioquia pasó de ser el epicentro del narcotráfico y la violencia a ser reconocida por el turismo, los nómadas digitales y un punto de referencia de la innovación social.

La experiencia permitió a los participantes del foro encontrar estrategias efectivas y soluciones a las problemáticas relacionadas con el crimen y las drogas que desbordan hoy en día las fronteras internacionales.

Juliana Velásquez Rodríguez, presidente ejecutiva de ProAntioquia, habló desde Washington para El Informativo de NTN24 sobre la relevancia que tiene este encuentro en el actual contexto geopolítico latinoamericano.

o

"En momentos donde la institucionalidad está siendo debilitada en varios países de Latinoamérica, las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, es de vital importancia centrarnos en el desarrollo, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen trasnacional. Es el propósito que nos convoca a todos, el lenguaje común en el que nos deberíamos concentrar", dijo Velásquez.

Para Velásquez, Medellín es una historia de "éxito, de resiliencia y de propósito" que sirve de modelo para el resto de Latinoamérica al pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en el año 1991 a ser actualmente un epicentro de desarrollo, de innovación, de turismo y de creatividad.

"Quisiéramos a través de este foro dejar un mensaje de trabajo en conjunto, de colaboración entre naciones y de poner los grandes problemas de desarrollo sobre la mesa", mencionó Velásquez, refiriéndose al impacto sobre una articulación entre naciones que espera dejar el foro.

Asimismo, la perspectiva de largo plazo sin consideración de protagonismos individuales, la colaboración entre lo público y lo privado, como un sector activo contra el crimen organizado y la expresión constante de los grandes problemas públicos de los territorios, son elementos del modelo aplicado en Medellín que pueden replicarse en otras regiones de Latinoamérica.

"ProAntioquia es una fundación que lleva 50 años trabajando por el desarrollo de Antioquia y desde Antioquia por Colombia, nosotros creemos que la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado trasnacional debe hacerse de manera frontal, categórica y es un eje fundamental para el desarrollo de los territorios", expresó.

Desde el sector privado y sin perjuicio de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, ProAntioquia cuenta con el país norteamericano como el mayor socio comercial y apoya las bondades de la cooperación en el trabajo articulado en contra del crimen organizado y a favor del desarrollo de las dos naciones.

o

"Acá está un sector privado que conoce ese valor de Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y como un aliado histórico que lo reconoce y que lo valora", concluyó Velásquez.

Temas relacionados:

Medellín

Washington

Foro

Antioquia

Violencia en Colombia

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quedan pocos movimientos para el jaque mate": Antonio de la Cruz tras Nobel de María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con EE. UU. durante el discurso de su primer año como presidente de México

Asilo en Estado Unidos | Foto Canva
Asilo en Estados Unidos

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Árbitros colombianos - Foto EFE
Árbitros

Lluvia de críticas luego de que se revelara cuánto cobran los árbitros del fútbol colombiano por partido

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidente de Méxcio / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró "segura" de llegar "a un buen acuerdo" con EE. UU. durante el discurso de su primer año como presidente de México

Nicole Kidman y Keith Urban se separan / FOTO: EFE
Hollywood

Se le acabó el matrimonio a Nicole Kidman, la actriz se separó de Keith Urban tras 19 años juntos

Jorge Rocha, máximo exponente de Colombia en Wakeboard - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Jorge Rocha, el principal representante de Colombia en el wakeboard, un deporte extremo sobre el agua

Colisión de agujeros negros | Foto Canva/AFP
Agujero negro

“Sonido” en el espacio y colisión de agujeros negros confirman predicción de Stephen Hawking de 1971

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Rory Branker, periodista de La Patilla, logra comunicarse con su familia por primera vez desde que fue detenido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda