Durante su segundo mandato, iniciado el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha implementado una política migratoria de "mano dura" caracterizada por deportaciones masivas y restricciones severas al ingreso de extranjeros.

Ante tal temor, múltiples migrantes en Florida, Estados Unidos, otorgan tutela de sus hijos a allegados por temor a deportación.

Al respecto, AFP visibiliza casos, como por ejemplo el de Rosa, una migrante guatemalteca de 32 años, que quedó a cargo de sus dos hijos después de que las autoridades migratorias arrestaran a su esposo en Florida.

Ante el pánico de ser detenida también y de que los niños quedaran sin cuidado, optó por otorgar la tutela legal de los menores a la activista de Derechos Humanos, Nora Sandigo.

“Trabajo menos y vivo con el miedo de no volver a casa con mis hijos. Es muy difícil explicárselo. Mi hijo espera a su papá y, como no llega, se entristece”, contó la centroamericana.

Nora Sandigo, quien recibió los documentos de tutela de Rosa, es una activista nicaragüense, nacionalizada estadounidense, que comenzó hace 15 años a hacerse cargo legalmente de hijos de migrantes a través de su fundación en Miami.

Actualmente es tutora de casi 350 menores nacidos en Estados Unidos y de otros 137 nacidos en el extranjero, aunque en total ha representado a más de 2.000 niños.

Algunos de ellos incluso vivieron con ella y sus hijas durante largos periodos tras la deportación de sus padres.

Sandigo, de 60 años, explica que recibe llamadas a diario de padres desesperados que solicitan su ayuda, y asegura que la cantidad de casos ha crecido de manera notable en los últimos meses.

“La nueva administración llegó con un discurso de persecución que genera terror entre los inmigrantes y una enorme angustia en los niños. Es algo realmente espeluznante”, sostiene Sandigo.

La activista, que llegó a Estados Unidos como refugiada tras huir de la revolución sandinista en Nicaragua, advierte que las actuales políticas migratorias pueden causar graves daños emocionales y generar resentimiento en toda una generación.

Situaciones como la de Rosa se repiten cada vez más entre migrantes indocumentados en Estados Unidos, quienes están cediendo la tutela temporal de sus hijos a personas de confianza.

Este documento legal autoriza a otro adulto a tomar decisiones por los menores en escuelas, centros médicos y tribunales, sin que los padres pierdan la custodia.

En Florida, donde reside una amplia población extranjera, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentaron considerablemente, afectando sobre todo a trabajadores de sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción.