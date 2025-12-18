NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Tren de Aragua

Estados Unidos presentó cargos contra miembros del Tren de Aragua, incluido el "Niño Guerrero" a quien acusa de actuar en concierto con el Cártel de los Soles

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro y el Niño Guerrero - EFE
Nicolás Maduro y el Niño Guerrero - EFE
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado en el que entregó detalles del asunto.

Este jueves, las autoridades de Estados Unidos anunciaron cargos contra más de 70 miembros de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua, incluidos su jefe, "Niño Guerrero", y sus principales cabecillas.

La información fue confirmada por el Departamento de Justicia mediante un comunicado en el que fue citada la fiscal general, Pam Bondi.

o

Según el documento, los cargos fueron presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas, e incluyen toda clase de actividades ilegales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos.

"Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública", dijo Bondi.

Por su parte, el vicefiscal general Todd Blanche, también citado en el texto, dijo que el Tren de Aragua "es un cártel terrorista que viola las fronteras" de Estados Unidos "para traer muerte, drogas y caos a comunidades".

Los cargos contra alias "Niño Guerrero" fueron presentados en el Distrito Sur de Nueva York por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

"El Cártel de los Soles es (...) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", subraya el comunicado del Departamento de Justicia.

Cabe mencionar que el "Niño Guerrero" actualmente se encuentra en fuga y se mantiene activa una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura.

o

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro jefes del Tren de Aragua, entre ellos Yohan Jose Romero, alias "Johan Petrica", y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias "Juancho".

De acuerdo con el comunicado, Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua en lo que va corrido de este año.

Actualmente, el grupo criminal trasnacional está sometido a sanciones económicas, con el objetivo de bloquear sus actividades a nivel global.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

Departamento de Justicia

Estados Unidos

Criminales

Venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida": tía de primer adolescente condenado por el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Están amedrentando a la población venezolana": denuncian presencia de cuerpos de seguridad venezolanos en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Judicial

Ver más
Hinchas del Liverpool celebran / FOTO: EFE
Liverpool

Conductor que atropelló a varios hinchas del Liverpool fue condenado a 21 años de prisión

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España (AFP)
España

A juicio por corrupción exministro cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Juez archiva caso de presunta interferencia electoral de Donald Trump para revertir los resultados en Georgia durante las elecciones de 2020

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Grupo Firme - Foto AFP
Conciertos

Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Nicolás Maduro y Donald Trump - AFP
Régimen de Maduro

"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte": Maduro hizo bromas en alusión a llamada con Trump

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Día de las Velitas en Colombia - Foto referencia: Canva
Navidad

Día de las Velitas: ¿Qué es y por qué se celebra en Colombia como una tradición navideña?

Gustavo Petro - EFE
Narcotráfico

"A Colombia no se le amenaza": presidente Petro se pronuncia nuevamente sobre advertencia de Estados Unidos de llevar a cabo ataques por tierra contra el narcotráfico

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre