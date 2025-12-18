Estados Unidos presentó cargos contra miembros del Tren de Aragua, incluido el "Niño Guerrero" a quien acusa de actuar en concierto con el Cártel de los Soles

Este jueves, las autoridades de Estados Unidos anunciaron cargos contra más de 70 miembros de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua, incluidos su jefe, "Niño Guerrero", y sus principales cabecillas.

La información fue confirmada por el Departamento de Justicia mediante un comunicado en el que fue citada la fiscal general, Pam Bondi.

Según el documento, los cargos fueron presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas, e incluyen toda clase de actividades ilegales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos.

"Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública", dijo Bondi.

Por su parte, el vicefiscal general Todd Blanche, también citado en el texto, dijo que el Tren de Aragua "es un cártel terrorista que viola las fronteras" de Estados Unidos "para traer muerte, drogas y caos a comunidades".

Los cargos contra alias "Niño Guerrero" fueron presentados en el Distrito Sur de Nueva York por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por Nicolás Maduro en Venezuela.

"El Cártel de los Soles es (...) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos", subraya el comunicado del Departamento de Justicia.

Cabe mencionar que el "Niño Guerrero" actualmente se encuentra en fuga y se mantiene activa una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a su captura.

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro jefes del Tren de Aragua, entre ellos Yohan Jose Romero, alias "Johan Petrica", y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias "Juancho".

De acuerdo con el comunicado, Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua en lo que va corrido de este año.

Actualmente, el grupo criminal trasnacional está sometido a sanciones económicas, con el objetivo de bloquear sus actividades a nivel global.