NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Honduras

Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Xiomara Castro, presidente de Honduras y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto EFE
Xiomara Castro, presidente de Honduras y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto EFE
La mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”, luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información para su captura.

El vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios, Antonio García, presentará este martes formalmente su renuncia por diferencias con la política exterior de la presidente Xiomara Castro, quien ha reiterado su respaldo a Nicolás Maduro tras las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico.

“Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno”, dijo.

García indicó que su decisión se debe, entre otros aspectos, por la preocupación que le genera “el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela”.

o

“Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que él se busca por una recompensa al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en Estados Unidos ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre”, afirmó.

“Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad”, agregó.

Asimismo, agradeció la confianza que le brindó para desempeñar dicho cargo y la oportunidad de servir al país “en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos”.

“Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones”, concluyó.

El sábado, la mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”, luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información para capturarlo por supuestamente colaborar con grupos de narcotráfico.

o

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el jueves que el gobierno de Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa, al acusar a Maduro de operar con "organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles para introducir "drogas" en Estados Unidos.

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al Derecho internacional", dijo Castro en su cuenta de X.

Por su parte, Nicaragua envió el viernes una carta de apoyo a Maduro. "Nicolás, hermano valiente (...), ningún imperio nos doblega", señaló la misiva de los copresidentes y esposos nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Honduras y Nicaragua son los únicos países en Centroamérica aliados de Venezuela, cuyo canciller, Yván Gil, tachó la víspera de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa contra Maduro.

Temas relacionados:

Honduras

Renuncia

Venezuela

Nicolás Maduro

Estados Unidos

Recompensa por Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Política

Ver más
Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

María Elvira Salazar y Gustavo Petro - Foto EFE
Colombia

Petro critica sanciones de Estados Unidos a juez que lleva el caso contra Bolsonaro y provoca dura reacción de la congresista María Elvira Salazar

Agente del Sebin / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Represión en Venezuela

"Hay precedentes de muertos en los centros de tortura": hijo de Perkins Rocha sobre la represión del régimen a un año de las elecciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luto en chile por muerte de mineros atrapados en El Teniente. (EFE)
Chile

En Chile han hallado muertos a cinco de los seis trabajadores que quedaron atrapados en mina de cobre El Teniente

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (AFP)
México

Presidente Sheinbaum exige repatriación inmediata de 14 mexicanos detenidos en "Alligator Alcatraz" en Estados Unidos

Policía polaca (Canva)
Colombianos

Polonia acusa a un colombiano de haber provocado un incendio en plan de sabotajes vinculado a Rusia

Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

RIO SENA - Foto: Canva
Sena

París vuelve a nadar en el Sena tras más de un siglo

Tadej Pogacar en la etapa 11 del Tour de Francia - Foto: EFE
Tour de Francia

Así fue la dura caída de Tadej Pogacar en el Tour de Francia: ciclista que asumió la responsabilidad hizo denuncias posteriores

Descubren un insecto palo gigante en Australia - Imagen vía Reuters
Científicos

Descubren un insecto gigante en Australia y es calificado como el más pesado registrado hasta ahora en el país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano