Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro

El vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios, Antonio García, presentará este martes formalmente su renuncia por diferencias con la política exterior de la presidente Xiomara Castro, quien ha reiterado su respaldo a Nicolás Maduro tras las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico.

“Por este medio presento respetuosamente mi renuncia al cargo de Vicecanciller de la República en Asuntos Consulares y Migratorios, misma que haré efectiva a partir del 12 de agosto de 2025, debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el Gobierno”, dijo.

García indicó que su decisión se debe, entre otros aspectos, por la preocupación que le genera “el impacto que puedan tener en nuestros compatriotas en los Estados Unidos las consecuencias del reciente mensaje sobre Venezuela”.

“Si bien comprendo la amistad y solidaridad entre Honduras y Venezuela y que él se busca por una recompensa al estilo del Oeste no es conforme al derecho internacional ni a los principios de la carta de las Naciones Unidas, considero que las acciones adoptadas no favorecen el interés nacional ni el bienestar de nuestros hermanos compatriotas en Estados Unidos ni de las elecciones presidenciales a favor de Libre”, afirmó.

“Adicionalmente, me inquieta la actual crisis electoral que vive el país y que considero artificial y sin precedentes. El Gobierno, como garante del orden y la democracia, está obligado a prevenir cualquier forma de violencia e intimidación y a garantizar un ambiente propicio para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en paz y libertad”, agregó.

Asimismo, agradeció la confianza que le brindó para desempeñar dicho cargo y la oportunidad de servir al país “en un área tan sensible como los asuntos consulares y migratorios, donde se lograron avances y resultados históricos”.

“Me retiro con gratitud y respeto hacia su persona y su equipo, deseándoles los mayores éxitos en la gestión de este último semestre del período constitucional. Mantendré la confidencialidad de toda información a la que tuve acceso en el ejercicio de mis funciones”, concluyó.

El sábado, la mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”, luego de que Estados Unidos elevara la recompensa por información para capturarlo por supuestamente colaborar con grupos de narcotráfico.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el jueves que el gobierno de Donald Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa, al acusar a Maduro de operar con "organizaciones terroristas extranjeras" como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles para introducir "drogas" en Estados Unidos.

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al Derecho internacional", dijo Castro en su cuenta de X.

Por su parte, Nicaragua envió el viernes una carta de apoyo a Maduro. "Nicolás, hermano valiente (...), ningún imperio nos doblega", señaló la misiva de los copresidentes y esposos nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Honduras y Nicaragua son los únicos países en Centroamérica aliados de Venezuela, cuyo canciller, Yván Gil, tachó la víspera de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa contra Maduro.