NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Provea

Provea advierte: "Es inviable un país asediado por la represión, la desigualdad y el desmantelamiento institucional"

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Explica que ante estos escenarios se ha aumentado el control y la militarización en el territorio, donde reinan el autoritarismo y los abusos.

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un informe en el que señala que se mantiene una escalada represiva en el país tras las elecciones presidenciales de 2024, mientras incrementa la desigualdad social en la población, además del poco acceso a la justicia y la falta de institucionalidad.

o

"Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática".

Para provea, estos factores incrementan la crisis sociopolítica en el país.

"El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente", señala la organización.

El documento además denuncia que en el país proliferan negocios criminales bajo la mirada del Estado.

"Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible (...) Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución".

o

Resalta la escalada sin precedentes que ha tenido el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe en los que han sido hundidas al menos cuatro embarcaciones.

"Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca (...) A la luz del derecho internacional, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles".

Recuerda que la lucha contra el narcotráfico debe cumplir con estándares internacionales para garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos humanos.

o

Alerta que "es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global".

No obstante, a juicio de Provea, resulta paradójico que el régimen de Maduro pida a la ONU velar por la soberanía de Venezuela, un año después de que el chavismo expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país".

Explica que ante estos escenarios se ha aumentado el control y la militarización en el territorio, donde reinan el autoritarismo y los abusos.

"Da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales".

o

"Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población".

 

Temas relacionados:

Provea

Informe

DDHH VENEZUELA

Crisis económica

Narcotráfico

Buque

Caribe

Despliegue militar

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Actualidad

Ver más
Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Rory Branker, periodista de La Patilla, logra comunicarse con su familia por primera vez desde que fue detenido

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

Sigifredo López, exdiputado secuestrado por las Farc en 2002 - Foto: EFE
Jurisdicción Especial Para La Paz

"La JEP se convirtió en un instrumento de impunidad": Sigifredo López, exdiputado que estuvo siete años secuestrado por la guerrilla de las Farc

Egan Bernal | Foto: EFE
Egan Bernal

Egan Bernal fue multado por una irregularidad durante la etapa 20 de la Vuelta a España

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda