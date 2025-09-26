¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela, cumple seis semanas y se enfrenta a cuestionamientos sobre su legalidad en el Congreso.

Y es que congresistas del ala más radical del Partido Demócrata, liderados por la representante Ilhan Omar, presentaron una resolución para que la Casa Blanca solicite autorización al Legislativo antes de usar la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales o en caso de ser usadas en contra del propio régimen venezolano.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el abogado constitucionalista Ángel Leal y el experto en resolución de conflictos Miguel Ángel Martín analizaron las actuales acciones militares del presidente estadounidense Donald Trump en el Caribe desde un marco jurídico.

Según Leal, quien es integrante del Colegio de Abogados de Florida, aseguró que “dadas las circunstancias de esta operación en particular, ella (Ilhan Omar) está argumentando que él (Donald Trump) no tiene este poder bajo la resolución de poderes de guerra”.

Por su parte, Martín indicó que “lo que está haciendo Estados Unidos está fundamentado en una normativa interna en su doctrina de actuaciones de esta naturaleza y también en convenios internacionales”.

En ese contexto, citó la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes que reconoce que el narcotráfico es un delito transnacional, por lo que habilita a “Estados Unidos y a cualquier país que vaya a atacar el narcotráfico a cooperar en interdicciones de alta mar”.

Para el abogado Ángel Leal, se trata de un despliegue contra el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, por lo que el presidente Trump moviliza su tropas: “La polémica de todo esto, el tema constitucional, es hasta qué punto esto pasa de un asunto de criminalidad que debe de ser procesado dentro del sistema criminal de los Estados Unidos de América, o si realmente se puede considerar un acto de guerra al cual el país está respondiendo”, dijo.

Finalmente, Miguel Ángel Martín aseguró que la legisladora tiene dos objetivos: una acción política que quiere ejecutar para crear un debate en el mundo de la prensa y, la otra, presentar ante el Congreso acciones y resoluciones para generar el debate.