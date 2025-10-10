NTN24
Explosión

Reportan al menos 19 desaparecidos tras explosión de una fábrica de explosivos en Estados Unidos: "Hay víctimas mortales"

octubre 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Los informes preliminares indican que la explosión ocurrió en una planta operada por Accurate Energetic Systems.

Una explosión en una fábrica de explosivos en el estado de Tennessee (Estados Unidos), ocurrida este viernes, dejó al menos 19 personas desaparecidas, según informó un funcionario local quien advirtió que hay "víctimas mortales".

Algunas imágenes aéreas difundidas por la prensa local evidenciaron la magnitud del hecho, mostrando escombros humeantes en la compañía ubicada en el condado de Hickman, además de vehículos calcinados y destrozados.

o

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, aseguró ante los periodistas que hasta el momento se ha “podido confirmar que hay 19 personas” que están siendo buscadas.

"Hay víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decir ahora es que estamos buscando a 19 personas", puntualizó.

Los informes preliminares indican que la explosión ocurrió en una planta operada por Accurate Energetic Systems en la zona de Bucksnort, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas para que los residentes evitaran cruzar por el área ante el temor de otras detonaciones.

o

"Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para atender la situación", escribió la oficina del sheriff en Facebook.

Tras ser consultado por el estado del edificio donde ocurrió la explosión, Davis fue contundente y aseguró que había desaparecido por completo.

"¿Puedo describir el edificio? No hay nada que describir. Desapareció. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera", relató.

De acuerdo con información en la página de Facebook de la compañía, se encarga de fabricar "varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados" para el recién renombrado Departamento de Guerra, así como para los mercados industriales de Estados Unidos.

