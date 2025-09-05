NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
El pasado martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse al ataque contra una embarcación que, según Donald Trump, llevaba drogas hacia Estados Unidos mientras navegaba en el mar Caribe.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano endureció su postura y advirtió que tomaría decisiones radicales en respuesta al ataque de Estados Unidos.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al gobierno de EE. UU. no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”, expresó.

“La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. El gobierno de EE. UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”, agregó.

También expresó: “En mi Gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

Días atrás, el mandatario colombiano rechazó la operación de Estados Unidos. “Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, indicó Petro.

Según Estados Unidos, el ataque resultó en la "muerte de 11 terroristas en combate" que, presuntamente, pertenecían al Tren de Aragua, organización designada por el Gobierno Trump como terrorista.

“Justo cuando salgan de la sala, verán que hace apenas unos minutos literalmente destruimos una lancha, una lancha que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa lancha. Y lo verán, y lo leerán. Acaba de suceder hace unos momentos. Y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha sido increíble, incluyendo lo que ocurrió en Irán, eliminando una posible capacidad nuclear por mucho tiempo, creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Él nos dio un pequeño informe, y lo verán, y hay más de donde vino eso”, informó.

Prosiguió: "Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, han estado entrando por mucho tiempo, y estas venían de Venezuela, están saliendo con mucha fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de esta reunión”.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el mandatario estadounidense compartió un video en el que se evidencia el ataque.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, indicó.

El ataque se dio tras el despliegue militar que desde semanas atrás ejecuta el Gobierno de Estados Unidos en el Caribe.



