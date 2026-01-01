Tragedia en Suiza se suma a triste lista de peores incendios en discotecas de la historia en la que aparece uno sucedido en Venezuela

El incendio en un bar de la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, que dejó unos 40 muertos en la noche de Año Nuevo, se inscribe en una larga lista de siniestros en discotecas particularmente mortíferos, entre los que se encuentra uno sucedido en Venezuela, en 2002.

Con 492 muertos, el siniestro en el club "Cocoanut Grove" de Boston (Massachusetts), el 28 de noviembre de 1942, es considerado como el peor incendio de este tipo.

VEA TAMBIÉN "Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza o

Desde 1970, al menos 21 incendios que dejaron 40 o más muertos arrasaron discotecas en todo el mundo:

- 16 de marzo de 2025, Macedonia del Norte: última tragedia antes de la de Crans-Montana. Un incendio provocado por artefactos pirotécnicos en la discoteca abarrotada "Pulse", en Kocani, y la estampida que siguió causaron 63 muertos, en su mayoría jóvenes.

- 30 de octubre de 2015, Rumania: un incendio estalla en una discoteca del centro de Bucarest durante un concierto de hard rock con espectáculo pirotécnico; fallecen 64 personas.

- 27 de enero de 2013, Brasil: 242 muertos y más de 600 heridos en el incendio de una discoteca llena de estudiantes en Santa Maria (sur). La tragedia fue provocada por una bengala destinada a uso exterior.

- 5 de diciembre de 2009, Rusia: un incendio debido a fuegos artificiales en una discoteca de Perm (Urales, 1.200 km al este de Moscú) causa 155 muertos.

- 1 de enero de 2009, Tailandia: 66 personas que celebraban el Año Nuevo en una discoteca de Bangkok mueren en un incendio provocado por fuegos artificiales.

- 20 de septiembre de 2008, China: 44 muertos en el incendio de una discoteca de Shenzhen (sur) provocado por fuegos artificiales disparados en el interior.

- 31 de diciembre de 2004, Argentina: 194 personas mueren en una discoteca de Buenos Aires donde cerca de 2.000 jóvenes asistían a un concierto de rock.

VEA TAMBIÉN Grave incendio durante celebración del Año Nuevo destruyó histórica iglesia europea o

- 20 de febrero de 2003, Estados Unidos: 100 personas perecen en una discoteca de West Warwick (Rhode Island). El incendio fue desencadenado por artefactos pirotécnicos.

- 1 de diciembre de 2002, Venezuela: 65 personas fallecen en un gigantesco incendio en la discoteca La Guajira, situada en el sótano de un antiguo edificio del centro de Caracas.

- 9 de julio de 2002, Indonesia: 42 personas mueren en el incendio de un restaurante-karaoke en Palembang (sur de Sumatra).

- 25 de diciembre de 2000, China: un incendio arrasa un complejo comercial y una discoteca en Luoyang (centro). Mueren 311 personas que celebraban la Navidad.

- 30 de octubre de 1998, Suecia: 63 jóvenes de 12 a 19 años mueren en Hisingen, en la periferia obrera de Gotemburgo, tras un incendio en una sala de fiestas transformada en discoteca por una noche para celebrar Halloween.

- 18 de marzo de 1996, Filipinas: en Manila, 162 personas mueren en la discoteca "Ozone", devorada por las llamas.

- 23 de noviembre de 1994, China: el incendio de una discoteca en Fuxin, en la provincia de Liaoning (noreste), causa 233 muertos.

- 25 de marzo de 1990, Estados Unidos: 87 muertos en el incendio del club nocturno "Happy Land" en el Bronx, Nueva York.

- 14 de enero de 1990, España: 43 personas mueren en el incendio de un local de baile en Zaragoza (noreste).

- 17 de diciembre de 1983, España: 81 muertos en el incendio del club nocturno "Alcalá 20" en Madrid.

- 14 de febrero de 1981, Irlanda: 48 personas mueren en el incendio de la discoteca "Stardust" en Dublín.

- 31 de diciembre de 1979, Canadá: 48 muertos en el incendio del club Opémiska en Chapais, Quebec.

- 28 de mayo de 1977, Estados Unidos: el incendio de un club nocturno en Southgate, Kentucky, causa 165 muertos.

- 1 de noviembre de 1970, Francia: el incendio que arrasa el local de baile "5-7" en Saint-Laurent-du-Pont (este) mata a 146 personas, principalmente jóvenes.