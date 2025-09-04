Alrededor del 80% de la población mundial podrá ver un esperado eclipse de Luna este fin de semana

Los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de ver una "Luna de Sangre" el domingo 7 de septiembre por la noche durante un eclipse lunar total visible en Asia y en franjas de Europa y África, regiones que concentran alrededor del 80% de la población mundial.

Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, la sombra que proyecta el planeta sobre su satélite le da un color rojo intenso y misterioso que ha asombrado a la humanidad durante milenios.

Las personas en Asia, incluyendo India y China, estarán en la mejor posición para ver el eclipse total del domingo, que también será visible en el extremo oriental de África, así como en el oeste de Australia.

Los aficionados a la astronomía en países de Europa como España, Francia y el oeste de Alemania también tendrán una breve oportunidad de ver el eclipse justo cuando la Luna salga al anochecer, mientras que en América no lo verán.

El eclipse lunar total en estos países de Europa irá desde las 7:30 p.m. hasta las 8:52 p.m. (hora de España). Esto quiere decir que cuando inicie el enrojecimiento de la Luna el Sol aún estará sobre el horizonte y solo se podrá ver el fenómeno una vez oscurezca y la Luna se eleve en el cielo.

Pero el fenómeno de este domingo 7 de septiembre no tendrá solo la fase de totalidad. El evento durará en total 5 horas y 26 minutos y podrán verse los tres tipos de eclipse lunar que existen:

Eclipse Total

Durante 1 hora y 22 minutos, la Luna se desplazará por la parte interna de la sombra terrestre, conocida como umbra. La NASA explica que solo una parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanzará la superficie lunar, iluminándola tenuemente con un intenso color rojo.

Eclipse Parcial

Antes y después de la totalidad, solo una parte de la Luna estará en distintas proporciones en la umbra terrestre. La sombra irá creciendo poco a poco sobre el satélite natural, hasta sumergirse por completo en esta franja.

Eclipse Penumbral

La mayor parte del tiempo que durará el fenómeno, la Luna estará la penumbra de la Tierra, la sombra más tenue y exterior del planeta. En este periodo, la Luna se oscurecerá tan levemente que puede ser difícil de notar.

¿Por qué se tine de rojo la Luna durante un eclipse total?

La Luna se ve roja durante los eclipses lunares porque la única luz solar que llega a ella se refleja y se dispersa a través de la atmósfera terrestre.

Las longitudes de onda de la luz azul son más cortas que las rojas, por lo que se dispersan con mayor facilidad al viajar a través de la atmósfera del planeta. Por eso el satélite toma un color rojo intenso.

Si bien se necesitan gafas especiales o proyectores estenopeicos para observar los eclipses solares con seguridad, para ver un eclipse lunar basta con buen tiempo y estar en el lugar adecuado.

El último eclipse lunar total tuvo lugar en marzo de este año, mientras que el anterior fue en 2022.

Preludio del gran eclipse de 2026

Los expertos consideran el evento del domingo un preludio del "gran eclipse" del próximo año: un inusual eclipse solar total, en el que la Luna bloquea la luz del Sol, será visible en una franja de Europa el 12 de agosto de 2026.

El eclipse total del próximo año, el primero en Europa continental desde 2006, será visible solo en España e Islandia, aunque otros países podrán ver un eclipse parcial significativo.

En España, el eclipse total será visible en una franja de aproximadamente 160 kilómetros (100 millas) entre Madrid y Barcelona, ​​pero ninguna de las dos ciudades verá el fenómeno completo.

Será el primer eclipse solar total desde que uno cruzó Norteamérica en abril de 2024.