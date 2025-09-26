NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Descubrimientos en el universo | Foto Canva
Descubrimientos en el universo | Foto Canva
Universo

Los 5 hallazgos más sorprendentes de la NASA y la ESA que revelan misterios del universo

septiembre 26, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Desde un planeta que podría estar hecho de diamantes hasta la nube de agua más grande jamás detectada, las agencias espaciales NASA y ESA confirmaron descubrimientos que amplían los límites de la ciencia.

Las dos agencias espaciales más grandes del mundo, la NASA de Estados Unidos y la ESA (Agencia Espacial Europea, integrada por 23 países), han revelado descubrimientos que desafían la comprensión humana del universo.

o

A partir de sus misiones e investigaciones, han confirmado cinco hallazgos tan sorprendentes como reveladores.

1. Un hombre enterrado en la Luna

Las cenizas de Eugene Shoemaker, pionero en el estudio de impactos planetarios y codescubridor del cometa Shoemaker-Levy 9, fueron enviadas a la superficie lunar a bordo de la sonda Lunar Prospector en 1999, convirtiéndolo en el único ser humano con restos depositados fuera de la Tierra.

2. Un planeta formado por diamantes

El exoplaneta 55 Cancri-e, ubicado a 40 años luz de la Tierra, podría estar compuesto en gran parte por diamantes, según un estudio de la American Astronomical Society respaldado por la ESA. Si esta hipótesis se confirma, sería uno de los mundos más extraordinarios jamás detectados.

3. La mayor nube de agua del universo

En 2011, astrónomos identificaron una gigantesca nube de vapor de agua situada a 12 mil millones de años luz, que contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, según la NASA.

4. Un anillo de bodas perdido en el espacio

Durante la misión Apolo 16, el astronauta Ken Mattingly perdió su anillo de bodas dentro de la nave. Sorprendentemente, el objeto flotó durante varios días en la cabina antes de ser recuperado, una anécdota que quedó registrada en los archivos de la agencia espacial estadounidense.

5. Más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea

Un estudio de la Universidad de Yale, divulgado por la NASA, estimó que en la Tierra existen más de tres billones de árboles, superando el número de estrellas que pueblan nuestra propia galaxia.

o

Finalmente, estos hallazgos no solo despiertan fascinación, sino que también refuerzan la idea de que el universo guarda secretos que apenas comienzan a descubrir.

Temas relacionados:

Universo

Nasa

ESA

Espacio

Galaxia

Luna

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Avión supersónico de la NASA | Foto Canva
Nasa

El avión supersónico de la NASA que promete viajar de Nueva York y Londres en solo 3 horas: busca romper la barrera del sonido

Asteroide: Ilustración Canva
Nasa

Confirman que un asteroide recién descubierto del tamaño de un avión tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el miércoles 3 de septiembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ejercicios militares en Puerto Rico | Foto: EFE
Puerto Rico

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

"No es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad": neurocirujanos revelan la verdad detrás de paso en el que Michael Jackson lograba inclinarse 45 grados

Foto de referencia (EFE)
Drogas

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Líder opositor Alejandro Moreno y Presidente del Senado, Gerardo Hernández Noroña | Foto AFP News
La Mañana

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Elon Musk - AFP
Elon Musk

La propuesta de incentivo de Tesla para Elon Musk con la que alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y lo convertiría en el primer billonario del mundo

Nuevas pancartas contra el régimen de Nicolás Maduro aparecen en Quito | Foto Canva
Recompensa por Maduro

Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro

Arresto menores - Canva
Menores de edad

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda