Los 5 hallazgos más sorprendentes de la NASA y la ESA que revelan misterios del universo

Las dos agencias espaciales más grandes del mundo, la NASA de Estados Unidos y la ESA (Agencia Espacial Europea, integrada por 23 países), han revelado descubrimientos que desafían la comprensión humana del universo.

A partir de sus misiones e investigaciones, han confirmado cinco hallazgos tan sorprendentes como reveladores.

1. Un hombre enterrado en la Luna

Las cenizas de Eugene Shoemaker, pionero en el estudio de impactos planetarios y codescubridor del cometa Shoemaker-Levy 9, fueron enviadas a la superficie lunar a bordo de la sonda Lunar Prospector en 1999, convirtiéndolo en el único ser humano con restos depositados fuera de la Tierra.

2. Un planeta formado por diamantes

El exoplaneta 55 Cancri-e, ubicado a 40 años luz de la Tierra, podría estar compuesto en gran parte por diamantes, según un estudio de la American Astronomical Society respaldado por la ESA. Si esta hipótesis se confirma, sería uno de los mundos más extraordinarios jamás detectados.

3. La mayor nube de agua del universo

En 2011, astrónomos identificaron una gigantesca nube de vapor de agua situada a 12 mil millones de años luz, que contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, según la NASA.

4. Un anillo de bodas perdido en el espacio

Durante la misión Apolo 16, el astronauta Ken Mattingly perdió su anillo de bodas dentro de la nave. Sorprendentemente, el objeto flotó durante varios días en la cabina antes de ser recuperado, una anécdota que quedó registrada en los archivos de la agencia espacial estadounidense.

5. Más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea

Un estudio de la Universidad de Yale, divulgado por la NASA, estimó que en la Tierra existen más de tres billones de árboles, superando el número de estrellas que pueblan nuestra propia galaxia.

Finalmente, estos hallazgos no solo despiertan fascinación, sino que también refuerzan la idea de que el universo guarda secretos que apenas comienzan a descubrir.