Jueves, 06 de noviembre de 2025
Espacio

Astrónomos revelan número de planetas que podrían ser destruidos debido a su cercanía con estrellas envejecidas y analizaron posibilidades de la Tierra

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Los astronautas indicaron que la Tierra “es sin duda más segura que los planetas gigantes de nuestro estudio”.

Los astrónomos Edward Bryant y Vincent Van Eylen, tras analizar 456.941 estrellas que acababan de entrar en la fase posterior a la secuencia principal y se les considera envejecidas, concluyeron que 130 planetas y candidatos a planeta, incluyendo 33 que eran desconocidos hasta ahora, están orbitando cerca de estas estrellas.

Esa posición los pone en el riesgo de que sean engullidos en algún momento por algunas de las estrellas en expansión.

La llamativa conclusión fue publicada el 15 de octubre de 2025 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y retomada por el medio de comunicación de habla inglesa especializado en temas del espacio SCI News

Los científicos utilizaron un algoritmo informático para buscar las repetidas disminuciones de brillo que indican el paso de un planeta en órbita frente a la estrella, centrándose en planetas gigantes con períodos orbitales cortos (es decir, que tardaban no más de 12 días en orbitar su estrella).

Descubrieron que dichos planetas eran menos probables alrededor de estrellas que se habían expandido y enfriado lo suficiente como para ser clasificadas como gigantes rojas (es decir, que se encontraban en una etapa más avanzada de su evolución post-secuencia principal), lo que sugiere que muchos podrían haber sido destruidos.

“Esta es una fuerte evidencia de que, a medida que las estrellas evolucionan fuera de su secuencia principal, pueden provocar rápidamente que los planetas se desplacen en espiral hacia ellas y sean destruidos”, afirmó el Bryant, astrónomo del University College de Londres y la Universidad de Warwick.

También mencionó que “este fenómeno ha sido objeto de debate y teoría durante algún tiempo, pero ahora podemos observar el impacto directamente y medirlo a nivel de una gran población de estrellas”

“Esperábamos observar este efecto, pero aun así nos sorprendió la eficiencia con la que estas estrellas parecen engullir a sus planetas cercanos. Creemos que la destrucción se produce debido a la interacción gravitatoria entre el planeta y la estrella, conocida como interacción de marea”, consideró.

Precisaron que “a medida que la estrella evoluciona y se expande, esta interacción se intensifica”. “Así como la Luna atrae los océanos de la Tierra para crear las mareas, el planeta atrae a la estrella”.

Bryan, no obstante, dio una buena noticia en relación a la Tierra pues afirmó que “es sin duda más segura que los planetas gigantes de nuestro estudio, que están mucho más cerca de su estrella”.

“Pero solo analizamos la primera parte de la fase posterior a la secuencia principal, los primeros uno o dos millones de años; a las estrellas les queda mucha más evolución por delante. A diferencia de los planetas gigantes que no encontramos en nuestro estudio, la Tierra podría sobrevivir a la fase de gigante roja del Sol. Pero probablemente no albergaría vida”, expresó.

