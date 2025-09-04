Confirman que un asteroide recién descubierto del tamaño de un avión tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el miércoles 3 de septiembre

Hace unos días, la Nasa reveló que el asteroide 2025 QD8, recién descubierto, pasaría cerca de la Tierra a poco más de la mitad de la distancia a nuestra Luna ofreciendo una espectacular oportunidad de observación del cielo y un recordatorio tangible del “monitoreo cósmico que protege nuestro planeta”.

El día llegó y el miércoles la Tierra fue testigo del paso del asteroide en un evento que la Nasa precisó que se daría a una “distancia notablemente cercana, pero no amenazante”.

“El asteroide mide entre 17 y 38 metros (55 y 124 pies) de diámetro, se desplaza a una velocidad superior a los 45 000 km/h (28 000 mph) y se acercará a unos 218 000 km, o el 57 % de la distancia Tierra-Luna, el 3 de septiembre”, había explicado la Nasa.

VEA TAMBIÉN Astronauta veterano de la NASA captó desde el espacio una rara e impresionante aurora boreal roja o

The Sky Live, un portal que hace seguimiento a fenómenos astronómicos relevantes del Sistema Solar, confirmó que el máximo acercamiento del asteroide NEO 2025 QD8 a la Tierra tuvo lugar el miércoles a una distancia de 0.001459 Unidades Astronómicas, o 218,316 kilómetros.

“La distancia del asteroide NEO 2025 QD8 desde la Tierra es actualmente de 979.119.8 kilómetros, equivalente a 0.0065450117 Unidades Astronómicas. La luz tarda 3.266s en viajar desde del asteroide NEO 2025 QD8 y llegar a nosotros”, confirmó.

La Nasa mencionó que las cifras alrededor del asteroide pusieron en evidencia que “no se trata de una piedra microscópica, sino de una roca espacial de tamaño considerable, lo suficientemente grande como para ser rastreada con precisión, pero lo suficientemente pequeña como para no representar ningún riesgo”.

“Ofrece al público una idea tangible de cómo los astrónomos monitorean los objetos cercanos a la Tierra (NEO) y calculan sus trayectorias orbitales con gran precisión”, confirmó.

Manifestó que “esto sienta las bases para comprender la importancia de estos acercamientos tan cercanos, tanto como eventos científicos como demostraciones de vigilancia”.

“A pesar de lo dramático que parece, el asteroide 2025 QD8 no representa ninguna amenaza para la Tierra. Los expertos confirman que su trayectoria hace que cualquier colisión sea extremadamente improbable; se rastrean NEOs similares con regularidad y no se espera que ninguno impacte la Tierra en los próximos 100 años”, indicó la Nasa.

La agencia finalmente mencionó que aproximaciones como esta pueden acaparar titulares, pero los datos lo dejan claro: los cientos de miles de kilómetros que separan asteroides como QD8 de nuestro planeta son suficientes para garantizar la seguridad. “Al mismo tiempo, estos eventos resaltan la eficacia de las redes globales de monitoreo y subrayan nuestra capacidad para evaluar los riesgos”.

VEA TAMBIÉN Revelan imágenes históricas in situ de la primera desviación de un asteroide hecha por el hombre o

“Con la seguridad garantizada, el sobrevuelo se convierte en una oportunidad: un evento educativo y de observación, en lugar de un motivo de alarma. El sobrevuelo del QD8 de 2025 es más que un evento astronómico; es un ejercicio colaborativo en vivo de ciencia, seguridad y participación pública”, finalizó la Nasa.

Las amantes de la astronomía en los últimos meses han estado más atentos al curso de los asteroides sobre todo luego de que la posibilidad de impacto del YR4 superara la probabilidad de impacto en un 3% lo que luego fue desestimado.