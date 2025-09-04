NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Nasa

Confirman que un asteroide recién descubierto del tamaño de un avión tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el miércoles 3 de septiembre

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Asteroide: Ilustración Canva
Asteroide: Ilustración Canva
La Nasa mencionó que las cifras alrededor del asteroide pusieron en evidencia que “no se trata de una piedra microscópica, sino de una roca espacial de tamaño considerable”.

Hace unos días, la Nasa reveló que el asteroide 2025 QD8, recién descubierto, pasaría cerca de la Tierra a poco más de la mitad de la distancia a nuestra Luna ofreciendo una espectacular oportunidad de observación del cielo y un recordatorio tangible del “monitoreo cósmico que protege nuestro planeta”.

El día llegó y el miércoles la Tierra fue testigo del paso del asteroide en un evento que la Nasa precisó que se daría a una “distancia notablemente cercana, pero no amenazante”.

“El asteroide mide entre 17 y 38 metros (55 y 124 pies) de diámetro, se desplaza a una velocidad superior a los 45 000 km/h (28 000 mph) y se acercará a unos 218 000 km, o el 57 % de la distancia Tierra-Luna, el 3 de septiembre”, había explicado la Nasa.

o

The Sky Live, un portal que hace seguimiento a fenómenos astronómicos relevantes del Sistema Solar, confirmó que el máximo acercamiento del asteroide NEO 2025 QD8 a la Tierra tuvo lugar el miércoles a una distancia de 0.001459 Unidades Astronómicas, o 218,316 kilómetros.

“La distancia del asteroide NEO 2025 QD8 desde la Tierra es actualmente de 979.119.8 kilómetros, equivalente a 0.0065450117 Unidades Astronómicas. La luz tarda 3.266s en viajar desde del asteroide NEO 2025 QD8 y llegar a nosotros”, confirmó.

La Nasa mencionó que las cifras alrededor del asteroide pusieron en evidencia que “no se trata de una piedra microscópica, sino de una roca espacial de tamaño considerable, lo suficientemente grande como para ser rastreada con precisión, pero lo suficientemente pequeña como para no representar ningún riesgo”.

“Ofrece al público una idea tangible de cómo los astrónomos monitorean los objetos cercanos a la Tierra (NEO) y calculan sus trayectorias orbitales con gran precisión”, confirmó.

Manifestó que “esto sienta las bases para comprender la importancia de estos acercamientos tan cercanos, tanto como eventos científicos como demostraciones de vigilancia”.

“A pesar de lo dramático que parece, el asteroide 2025 QD8 no representa ninguna amenaza para la Tierra. Los expertos confirman que su trayectoria hace que cualquier colisión sea extremadamente improbable; se rastrean NEOs similares con regularidad y no se espera que ninguno impacte la Tierra en los próximos 100 años”, indicó la Nasa.

La agencia finalmente mencionó que aproximaciones como esta pueden acaparar titulares, pero los datos lo dejan claro: los cientos de miles de kilómetros que separan asteroides como QD8 de nuestro planeta son suficientes para garantizar la seguridad. “Al mismo tiempo, estos eventos resaltan la eficacia de las redes globales de monitoreo y subrayan nuestra capacidad para evaluar los riesgos”.

o

“Con la seguridad garantizada, el sobrevuelo se convierte en una oportunidad: un evento educativo y de observación, en lugar de un motivo de alarma. El sobrevuelo del QD8 de 2025 es más que un evento astronómico; es un ejercicio colaborativo en vivo de ciencia, seguridad y participación pública”, finalizó la Nasa.

Las amantes de la astronomía en los últimos meses han estado más atentos al curso de los asteroides sobre todo luego de que la posibilidad de impacto del YR4 superara la probabilidad de impacto en un 3% lo que luego fue desestimado.

Temas relacionados:

Nasa

Asteroide

Espacio

Luna

Planetas

Planeta Tierra

Sistema Solar

Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Restos humanos, fósiles marinos y de dinosaurios son algunos de estos hallazgos | Foto Canva
Descubrimiento

Los tesoros ocultos del Sahara: fósiles de dinosaurios, momias y restos marinos

Elon Musk - Starship - Fotos EFE
Elon Musk

El motivo por el que la SpaceX de Elon Musk aplazó el vuelo de su megacohete que es el más grande y potente jamás construido

Exposición de 'Lucy' en Praga - Fotos AFP
Museo

Así se vio por primera vez la exposición de los fragmentos de un ancestro humano de más de 3 millones de años en un museo europeo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Selección de Venezuela en juego amistoso ante Moldavia en 2012 - Foto: EFE
La Vinotinto

"No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española

Nicolás Maduro

Maduro se declara "más fuerte", agradece a Petro el despliegue en la frontera y dice tener apoyo internacional

Potencial heredado | Foto Canva
Ponte al Día

Potencial heredado: cómo la relación con tus padres influye en tu misión de vida

Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington - Foto: AFP
Donald Trump

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Jugador de Millonarios y de Once Caldas - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano